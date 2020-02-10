Euro
6.57
Dolar
6.01
BIST 100
118,341.50
Altın
1,574.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Erciyes, 2020 Kar Voleybolu Dünya Turu’na ev sahipliği yapacak

2020 Kar Voleybolu Dünya Turu'nun ayaklarından biri Türkiye'de düzenlenecek.

Hüseyin Burak Demirer   | 10.02.2020
Erciyes, 2020 Kar Voleybolu Dünya Turu’na ev sahipliği yapacak

Ankara

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, bu yıl 2'ncisi düzenlenecek Kar Voleybolu Dünya Turu’nun 2020 takvimi, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından duyuruldu.

Organizasyonun ilk ayağı, 12-15 Mart tarihlerinde Kayseri'deki Erciyes kayak merkezinde düzenlenecek. Diğer ayak ise 20-23 Ağustos tarihlerinde Arjantin’de gerçekleştirilecek.

TVF, 2017'den bu yana 5 Avrupa etabı ve 2 Türkiye Şampiyonası olmak üzere toplam 7 kar voleybolu organizasyonuna imza attı.

Türkiye, 2018’de Avusturya’da yapılan ilk Avrupa Kar Voleybolu Şampiyonası’nda, kadınlar kategorisinde gümüş madalya kazanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-AB ilişkileri: Sorunlu ve zorunlu birliktelik
Trump'ın Kudüs teo-politiği ve Yüzyılın 'Barış' Anlaşması
Koronavirüs salgını küresel ekonomiyi tehdit ediyor
Kosova’da yeni dönem
Sadr İran için Iraklı göstericileri terk etti

Benzer haberler

Erciyes, 2020 Kar Voleybolu Dünya Turu’na ev sahipliği yapacak

Erciyes, 2020 Kar Voleybolu Dünya Turu’na ev sahipliği yapacak

Kar voleybolunda kadınların hedefi Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya

Erciyes'i yarıyıl tatilinde yarım milyondan fazla kişi ziyaret etti

Endonezya heyeti Erciyes'e hayran kaldı

Endonezya heyeti Erciyes'e hayran kaldı
Yarıyıl tatilinin son gününde vatandaşlar Erciyes'e akın etti

Yarıyıl tatilinin son gününde vatandaşlar Erciyes'e akın etti
Kadın milli voleybolcular, dünya sıralamasında 5'inciliğe yükseldi

Kadın milli voleybolcular, dünya sıralamasında 5'inciliğe yükseldi