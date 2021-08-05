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Spor, Tokyo 2020

Eray Şamdan altın madalya mücadelesi verecek

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite 67 kiloda finale yükselen Eray Şamdan, altın madalya mücadelesi verecek.

Erkan Tiryaki   | 05.08.2021
Eray Şamdan altın madalya mücadelesi verecek

Tokyo

Nippon Budokan'da düzenlenen karate müsabakalarında Eray Şamdan, kumite 67 kiloda yarı finalde Ürdünlü Rahman Abdel Almasatfa'yla karşılaştı.

Rakibini 2-0 yenen Eray, finale yükselerek önemli bir başarıya imza attı. Eray'ın finaldeki rakibi Fransız sporcu Steven Da Costa oldu.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da salondan takip etti.

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