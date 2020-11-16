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Spor

Emre Sakçı Uluslararası Yüzme Ligi'nde bir yarış daha kazandı

Milli sporcu Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nin yarı finalinde erkekler 100 metre kurbağalama yarışında birinci oldu.

Mutlu Demirtaştan   | 16.11.2020
Emre Sakçı Uluslararası Yüzme Ligi'nde bir yarış daha kazandı

İstanbul

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyondaki yarışta 56.51'lik derece elde eden 23 yaşındaki yüzücü, ABD'li Will Licon'ın 0.56 saniye önünde ilk sırayı aldı.

Uluslararası Yüzme Ligi'nde final yarışları, 21-22 Kasım'da yapılacak.


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