Emre Sakçı Uluslararası Yüzme Ligi'nde bir yarış daha kazandı
Milli sporcu Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nin yarı finalinde erkekler 100 metre kurbağalama yarışında birinci oldu.
İstanbul
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyondaki yarışta 56.51'lik derece elde eden 23 yaşındaki yüzücü, ABD'li Will Licon'ın 0.56 saniye önünde ilk sırayı aldı.
Uluslararası Yüzme Ligi'nde final yarışları, 21-22 Kasım'da yapılacak.
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