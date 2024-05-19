Dolar
32.23
Euro
35.06
Altın
2,414.14
ETH/USDT
3,079.00
BTC/USDT
66,700.00
BIST 100
10,643.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde düzenlenen "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Özel Programı"nda gençleri ve sporcuları kabul etti. Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde sarı lacivertli taraftarlar, RAMS Park’a hareket etmek için Ülker Stadı önünde toplanıyor
logo
Spor

Emine Irmak Sezer, Balkan Dağ Bisikleti Şampiyonası'nda gençlerde 3. oldu

Balkan Dağ Bisikleti Şampiyonası'nda mücadele eden Emine Irmak Sezer, genç kadınlar kategorisinde bronz madalya kazandı.

Hüseyin Burak Demirer  | 19.05.2024 - Güncelleme : 19.05.2024
Emine Irmak Sezer, Balkan Dağ Bisikleti Şampiyonası'nda gençlerde 3. oldu

Ankara

Türkiye Bisiklet Federasyonunun açıklamasına göre, Sırbistan'ın Novisad kentinde düzenlenen organizasyonda yarışan 17 yaşındaki Emine Irmak, 1 saat 13 dakika 48 saniyelik süresiyle 3. sırayı aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş, milletimizin de kurtuluş mücadelesine dönüşmüştür
Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Bitlis'te yolcu otobüsünün dereye düşmesi sonucu 7 kişi yaralandı
20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin başvurular yarın başlıyor
YHT ile seyahat eden yolcu sayısı 86 milyonu geçti

Benzer haberler

Emine Irmak Sezer, Balkan Dağ Bisikleti Şampiyonası'nda gençlerde 3. oldu

Emine Irmak Sezer, Balkan Dağ Bisikleti Şampiyonası'nda gençlerde 3. oldu

Triatlonun genç yıldızı Irmak, ABD'de üniversite takımına seçildi

Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı "Ata toprağı" Tekirdağ'a ulaştı

"11. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi

"11. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet