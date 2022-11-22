Dolar
18.63
Euro
19.14
Altın
1,746.92
ETH/USDT
1,086.00
BTC/USDT
15,713.00
BIST 100
4,686.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas'ta düzenlenen BM Medeniyetler İttifakı 9. Küresel Forumu'nda konuşuyor Vefat eden gazeteci Hıncal Uluç için Zincirlikuyu Camii’nde cenaze töreni düzenleniyor
logo
Spor

Dünya Tekvando Şampiyonası'nda 2 madalya kazanan Türk Milli Takımı yurda döndü

Meksika'da düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda birer gümüş ve bronz madalya kazanan Türk Milli Tekvando Takımı, yurda döndü.

Kenan Irtak   | 22.11.2022
Dünya Tekvando Şampiyonası'nda 2 madalya kazanan Türk Milli Takımı yurda döndü Fotoğraf: Kenan Irtak/AA

İstanbul

Türkiye Tekvando Federasyonu, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda milli kafile için karşılama organizasyonu düzenledi. Türk bayrakları ve çiçeklerle karşılanan kafilede federasyon yöneticilerinin yanı sıra sporcuların aileleri yer aldı.

Federasyon Başkanı Metin Şahin, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na puan veren daha önceki organizasyonlarda elde ettikleri başarılı sonuçlara 2 madalya daha eklediklerini belirterek, "İki madalya alarak başarı yolunda devamını getirdik. Madalya kazanan kardeşlerimizi özellikle kutluyorum." dedi.

Dünya Şampiyonası'nın çok zor geçtiğini, 100'ün üzerinde ülkeden sporcunun mücadele verdiğini aktaran Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Burası bizim için başarının istasyonuydu. 2024 Paris Olimpiyatları'na her şampiyonada alınan puanlarla ulaşıyorsunuz. Şu anda 6 sporcumuz potanın içinde. Bir öncesinde 4 sporcumuzla katıldık. Hedefimiz bir yükseğe çıkmaktı, 2020 Tokyo'nun daha ilerisine gitmekti. Bunu başarma yolunda, teknik heyetimizle beraber yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. 2023 bizim için çok önemli. Arkamızda bir grand prix daha var. Önemli olan istikrardır, başarının devamıdır. Burada da hem olimpiyatlarda derece yapmış bir sporcumuz, hem 5. olmuş bir sporcumuz başarı göstererek 'devamlıyız, geliyoruz' dediler."

Rukiye Yıldırım:"Hedef 2024 Paris'te ülkemize altın madalya getirmek"

46 kiloda gümüş madalya kazanan milli tekvandocu Rukiye Yıldırım, 2024 Paris Olimpiyatları için mücadele verdiklerini belirterek, "2020 Tokyo'da madalyayı kaçırmış ve beşinci olmuştum. Hedef 2024 Paris'te ülkemize altın madalya getirmek. Zorlu antrenmanlarımız, yarışmalarımız oluyor. Madalyaların her bir yerinde çok büyük emeğimiz ve terimiz var. Olimpiyatlarda madalyalar getirerek ülkemizi gururlandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hatice Kübra İlgün: "En iyi şekilde ülkemizi bayrağımızı temsil ettik

Şampiyonada 57 kiloda bronz madalya alan Hatice Kübra İlgün, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da bronz madalya kazandığını anımsatarak, "Bu yıl Avrupa şampiyonluğu, Akdeniz Oyunları şampiyonluğu, İslam Oyunları ikinciliği ve dünya üçüncülüğü aldım. Yoğun geçen bir turnuva dönemimiz var. Elimizden geleni yaptık, tüm takım arkadaşlarımızla beraber en iyi şekilde ülkemizi bayrağımızı temsil ettik, etmeye de devam ediyoruz. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunceli'de 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde yapılacak konutların kuraları çekildi
İstanbul'un barajlarında doluluk son 12 ayın en düşük seviyesinde
Ege Denizi'nde fırtına uyarısı
"PARS IV 6x6 Özel Operasyon Araçları" törenle teslim edildi
Karkamış ve Kilis halkı terörü lanetliyor

Benzer haberler

Dünya Tekvando Şampiyonası'nda 2 madalya kazanan Türk Milli Takımı yurda döndü

Dünya Tekvando Şampiyonası'nda 2 madalya kazanan Türk Milli Takımı yurda döndü

Milli tekvandocu Ahmet Yılmaz'ın hedefi Balkan Şampiyonası'nda altın madalya

Milli tekvandocu Rukiye Yıldırım, dünya ikincisi oldu

Cimnastik yaparken tanıştığı tekvandoda Türkiye'ye madalyalar kazandırma peşinde

Cimnastik yaparken tanıştığı tekvandoda Türkiye'ye madalyalar kazandırma peşinde

Dünya Tekvando Şampiyonası'nın üçüncü gününde 2 milli sporcu tatamiye çıktı

Dünya Tekvando Şampiyonası'nın üçüncü gününde 2 milli sporcu tatamiye çıktı
Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, bronz madalya kazandı

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, bronz madalya kazandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet