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Spor

Dünya şampiyonu Özel Sporcular Kadın Para Atletizm Milli Takımı, yurda döndü

Polonya'da düzenlenen VIRTUS Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda 5 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak takım halinde birinci olan Özel Sporcular Kadın Para Atletizm Milli Takımı, yurda döndü.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 14.06.2021
Dünya şampiyonu Özel Sporcular Kadın Para Atletizm Milli Takımı, yurda döndü Fotoğraf: Yasin Aras/AA

Istanbul

Tarihinde bir ilki başararak dünya şampiyonu olan Özel Sporcular Kadın Para Atletizm Milli Takımı, Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle şampiyonanın yapıldığı Bydgoszcz şehrinden İstanbul Havalimanı'na geldi.

Havalimanında çalışanlar ve vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılanan, Türk bayrağıyla çıkış kapısından çıkan milli takıma çiçek verildi.

Burada basın mensuplarına açıklama yapan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, takım halinde dünya şampiyonu olmanın tarihi bir başarı olduğunu belirterek, "Bunlar bizim hayallerimizdi. Yurdumuzun çeşitli yerlerinden gelen sporcularımızın defalarca milli marşımızı okutması bizleri gururlandırdı. Yıllar önce bizler üzüntüyle dönerdik. Son yıllarda devletimiz tarafından bizlere sunulan imkanlarla bu özel çocuklarımızla inşallah emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki turnuvalarda da başarılarımız artarak sürecek." ifadelerini kullandı.

Şampiyonada 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya elde eden milli sporcu Fatma Damla Altın ise takım halindeki başarılardan dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "Tüm devlet büyüklerimize, başkanımıza ve federasyonumuza şükranlarımı sunuyorum. Yurdumuza şampiyon olarak dönmek müthiş bir duygu. Bizi destekleyen herkese saygılarımızı ve sevgilerimizi sunuyoruz." diye konuştu.

Milli sporcu Mihriban Korkmaz da şampiyon olarak İstanbul'a geldikleri için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kendilerini destekleyen tüm Türk halkına teşekkür eden Mihriban Korkmaz, "Allah'ım çok şükür bizi mahcup etmedi. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Spor Bakanımıza da destekleri için teşekkür ediyorum. Başarılarımız artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

Madalyaları ve şampiyonluk kupasıyla toplu hatıra fotoğrafı çektiren milli takım kafilesi, alandan ayrıldı.

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