Euro
7.66
Dolar
6.77
BIST 100
110,413.20
Altın
1,684.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Çolak: Eski halime dönmeye başladım

Yaşadığı sakatlık nedeniyle mart ayında sağ omzundan ameliyat edilen milli cimnastikçi Çolak, eski haline dönmeye başladığını belirtti.

Sinem Er   | 07.06.2020
Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Çolak: Eski halime dönmeye başladım

Ankara

İbrahim Çolak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ameliyatımın üzerinden 3 ay geçti, artık yavaş yavaş eski halime dönmeye başladım. Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kadar daha iyi olacağıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen 2019 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanan İbrahim Çolak, cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olmuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Son 24 saatte Çin'de 6, Güney Kore'de 57 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 980 bini geçti
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 904 kişi hayatını kaybetti
TSK'dan koronavirüs ile mücadelede göz dolduran başarı
İsveç'te Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 4 bin 656'ya yükseldi

Benzer haberler

Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Çolak: Eski halime dönmeye başladım

Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Çolak: Eski halime dönmeye başladım