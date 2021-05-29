Euro
10.44
Dolar
8.56
BIST 100
1,422.06
Altın
1,903.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı'ya 'en iyi sporcu' ödülü

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ayşe Begüm Onbaşı, organizasyonun en iyi sporcusu seçildi.

Sinem Er   | 29.05.2021
Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı'ya 'en iyi sporcu' ödülü

Ankara

Büyükler kategorisinde ilk dünya şampiyonluğuna ulaşan Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, şampiyonada imza attığı tarihi başarının ardından bir ödüle daha layık görüldü.

Milli cimnastikçi, organizasyonun en iyi sporcusu seçilerek Uluslararası Cimnastik Federasyonu tarafından da onurlandırılmış oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 28 milyon 761 bin 447 oldu
Türkiye'de 7 bin 656 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 593 bin 962'ye yükseldi
Vietnam’da Kovid-19’un İngiltere ve Hindistan türlerini barındıran 'hibrit varyant'ı tespit edildi

Benzer haberler

Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı'ya 'en iyi sporcu' ödülü

Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı'ya 'en iyi sporcu' ödülü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı'ya tebrik telefonu

Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı dünya şampiyonu oldu

Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular 2 final hakkı kazandı

Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular 2 final hakkı kazandı