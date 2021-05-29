Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı'ya 'en iyi sporcu' ödülü
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ayşe Begüm Onbaşı, organizasyonun en iyi sporcusu seçildi.
Ankara
Büyükler kategorisinde ilk dünya şampiyonluğuna ulaşan Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, şampiyonada imza attığı tarihi başarının ardından bir ödüle daha layık görüldü.
Milli cimnastikçi, organizasyonun en iyi sporcusu seçilerek Uluslararası Cimnastik Federasyonu tarafından da onurlandırılmış oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.