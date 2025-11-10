Dolar
42.23
Euro
48.87
Altın
4,082.47
ETH/USDT
3,596.90
BTC/USDT
105,929.00
BIST 100
10,903.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda düzenlenen Atatürk’ü Anma Töreni’nde konuşuyor. İstanbul Valisi Davut Gül, Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümü dolayısıyla Dolmabahçe Sarayı'nda Atatürk'ün Odası'nı ziyaret ediyor.
logo
Spor

Dünya şampiyonluğu Emine Göğebakan'ın başarı iştahını arttırdı

Milli tekvandocu Emine Göğebakan, katıldığı ilk dünya şampiyonasında altın madalya kazanmasının ardından yaşadığı hislerin yeni başarılar için kendisini kamçıladığını söyledi.

Hüseyin Burak Demirer  | 10.11.2025 - Güncelleme : 10.11.2025
Dünya şampiyonluğu Emine Göğebakan'ın başarı iştahını arttırdı Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Ankara

Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 46 kilo kategorisinde podyumun zirvesine çıkan Emine Göğebakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bundan önce büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonasına katılmıştım. Orada 2'nci olmuştum. Tabii dünya şampiyonasının atmosferi çok farklıydı. Dünya şampiyonalarında yıldızlarda 3'üncü, gençlerde 2'nci olmuştum. Ama büyükler çok daha farklıydı. Heyecanımı bastırdım, sadece maçıma odaklandım. Bunu yaşadığım için mutluyum." diye konuştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

24 yaşındaki milli tekvandocu, dünya şampiyonu ünvanına sahip bir sporcu olmanın nasıl hissettirdiğinin sorulması üzerine "O atmosfer, o madalya, o kürsüye çıkmak... Diğer kategorilerde çıksam bile büyüklerde çıkmak çok ayrı bir duyguymuş. İstiklal Marşı'nı okutmak, akşam odaya geldiğimde o madalyayla uyumak ve internete baktığımda herkesin beni tebrik etmesi... Hiç beklemediğim bir sonuçla karşılaştım. Herkesten çok olumlu tepki aldım, herkes çok mutluydu. Bu beni daha da motive etti. Daha da antrenmanlara asılmamı, başarıya açık olmamı sağladı." dedi.

"Tekvandoyu bırakmama ailem ve antrenörüm engel oldu"

Bir ara sporu bırakma noktasına geldiğini aktaran Emine Göğebakan, dünya şampiyonalarına katılamadığı döneme ilişkin "Büyükler Avrupa şampiyonasına (2022) gittim, 2'nci oldum. Sonrasında 2 yıl boyunca gidemedim. Bir şey oldu, sıkıntılar oldu. Gidecektim, son anda gidemedim. Daha öncesinde madalya sahibi bir sporcuyum. Bu madalyanın bir şekilde bana ulaşacağına emindim. Sıkletimin finalini ekrandan izliyordum 2 yıldır. Sonunda, ilk gitme fırsatında bu madalyayı alıp geldim." ifadelerini kullandı.

ASKİ Spor Kulübünün bünyesinde yer alan Emine, ailesi ve antrenörünün desteği olmasa bu süreci atlatamayacağını belirterek şunları kaydetti:

"Pes etme noktasına geldiğimde gerçekten çok üzüldüm, çok ağladım. 'İstemiyorum artık.' dedim. Ama ailem 'Bu zamana kadar yaptın. Devam et, zorla. Yapabildiğin yere kadar yap.' dedi. Antrenörüm Emre Arslan Erdem bu süreçte hep yanımdaydı. Ne zaman dursam, gidemesem özel olarak konuşurdu. 'Yapacağız. Ben eminim, sen de inan. Devam edeceğiz, zorlayacağız. O bizim nasibimizde var.' derdi. Ailem bunun için Ankara'ya taşındı. Normalde Hataylıyız. Ailem 'O kadar emek sarf ettin. Bunca yıldır yapıyorsun. Madalyayı almadan bırakmak yok. Bunu biliyoruz, alacaksın.' dedi. Hocam da her zaman yanımda oldu. Ben de ona güvendim ve devam ettim. Sonuç altın madalyaya ulaşıldı. İyi ki onları dinledim ve benim yanımdaydılar bu süreçte."

"Hedeflerim daha da büyüdü"

Emine Göğebakan, dünya şampiyonluğu sonrası kendisine koyduğu hedeflerle ilgili, "Bu madalya için çok çabalamıştım. Ulaştıktan sonra hedeflerim daha da büyüdü. Kendime olan inancım ve güvenim arttı. Salı günü yola çıkıyorum. Riyad'da İslami Dayanışma Oyunları var. Orada da altın madalyayı alıp biraz dinlenip ondan sonra tekrar çok daha fazla çalışarak 2028 Olimpiyatları'na kadar olan süreçte bu kürsünün sahibini hep koruyarak oraya gitmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Emine, Los Angeles 2028'e gitmek için 46 kilodan olimpik sıklet olan 49 kiloya çıkması gerektiği hatırlatıldığında, "Şimdilik 46'da devam ediyorum. Arkadaşım (Elif Sude Akgül) da 49'da devam ediyor. Uzun bir süreç. Zaten bu sıralamayla ilgili bir sonuç. Bakalım hangimizi götürecek. Biz de bunun planlamasını hocamla beraber yapacağız. Ama şu an 46'dan 49'a puan topluyorum. Arkadaşım da 49'dan topluyor. Hangimiz girebilirsek. Ama çok çaba harcayacağım gitmek için." yorumunu yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay ve Kilis'te bir günde 44 bin 50 fidan toprakla buluşturulacak
Bursa'da 3 milyon 250 bin fidan toprakla buluşacak
Sındırgı üç ayda Türkiye'nin yıllık deprem ortalamasının yüzde 60'ını yaşadı
Kocasını kızının nişanlısına öldürttüğü öne sürülen kadına ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Milli Piyango'dan bugüne kadar 419 bin 158 kumar ve yasa dışı bahis sitesi için suç duyurusu

Benzer haberler

Dünya şampiyonluğu Emine Göğebakan'ın başarı iştahını arttırdı

Dünya şampiyonluğu Emine Göğebakan'ın başarı iştahını arttırdı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet