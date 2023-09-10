Dolar
26.85
Euro
28.74
Altın
1,919.22
ETH/USDT
1,626.30
BTC/USDT
25,799.00
BIST 100
8,325.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Dünya şampiyonasında yer alacak milli güreşçiler belli oldu

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 16-24 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi kadın ve erkeklerde temsil edecek milli sporcular belli oldu.

Fatih Gazioğlu  | 10.09.2023 - Güncelleme : 10.09.2023
Dünya şampiyonasında yer alacak milli güreşçiler belli oldu Milli güreşçi Taha Akgül.

Ankara

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre grekoromen stil, kadınlar ve erkekler serbest stilde toplam 30 milli güreşçi şampiyonaya katılacak. Organizasyonda milliler tüm sıkletlerde mücadele edecek.

Şampiyonada mücadele edecek milli sporcular şöyle:

Grekoromen: 55 kilo Adem Burak Uzun, 60 kilo Kerem Kamal, 63 kilo Enes Başar, 67 kilo Murat Fırat, 72 kilo Selçuk Can, 77 kilo Yunus Emre Başar, 82 kilo Burhan Akbudak, 87 kilo Ali Cengiz, 97 kilo Metehan Başar, 130 kilo Rıza Kayaalp

Serbest: 57 kilo Süleyman Atlı, 61 kilo Emrah Ormanoğlu, 65 kilo Cavit Acar, 70 kilo Servet Coşkun, 74 kilo Soner Demirtaş, 79 kilo Ramazan Sarı, 86 kilo Osman Göçen, 92 kilo Feyzullah Aktürk, 97 kilo İbrahim Çiftçi ve 125 kilo Taha Akgül

Kadınlar: 50 kilo Evin Demirhan Yavuz, 53 kilo Tuba Demir, 55 kilo Melda Dernekçi, 57 kilo Elvira Kamaloğlu, 59 kilo Mehlika Öztürk, 62 Selvi İlyasoğlu, 65 kilo Kadriye Aksoy, 68 kilo Buse Çavuşoğlu Tosun, 72 kilo Nesrin Baş ve 76 kilo Mehtap Gültekin

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sakarya'da denize girmek yasaklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan'dan ayrıldı
TBMM Başkanı Kurtulmuş Bilecik Valiliğini ziyaret etti
Edirne'de 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 35 kişi yaralandı
İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Benzer haberler

Dünya şampiyonasında yer alacak milli güreşçiler belli oldu

Dünya şampiyonasında yer alacak milli güreşçiler belli oldu

Edirne'de 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 35 kişi yaralandı

Mısır'dan Erdoğan-Sisi görüşmesine ilişkin açıklama

Rize'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

Rize'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
Adıyaman'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor

Adıyaman'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Başbakanı Modi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Başbakanı Modi'yi kabul etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet