Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanan raftingcilerin ilk durağı Fırtına Deresi oldu Fransa'da düzenlenen Dünya Rafting Şampiyonası'nda takım halinde üçüncü olan 23 Yaş Altı Rafting Milli Takımı, çalışmalarını Fırtına Deresi'nde sürdürüyor.

Sprint, RX, slalom ve genel klasmanda bronz madalya kazanan milli sporcular, Türkiye'ye dönmelerinin ardından çalışmalarına ara vermeyerek Fırtına Deresi'ndeki Vali Recep Yazıcıoğlu Kano ve Rafting Parkuru'nda antrenmanlara başladı.

Antrenör Aydın Aksoy, AA muhabirine, aldıkları sonuç karşısında gurur duyduklarını söyledi.

Bundan sonraki karşılaşmalarda hedeflerinin birincilik olduğunu dile getiren Aksoy, "Üçüncü olduk ve bütün klasmanlarda da dünya üçüncüsü olduk. Bu bizi gururlandırdı. Tabii ki madalyasız dönmedik ülkemize. Bayrağımızı yine o kürsüde sergiledik ama İstiklal Marşı'mızı okutmak isterdik." diye konuştu.

Milli takım sporcularından Yavuz Efe Güngör ise Fransa'da Türk bayrağını dalgalandırmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Türkiye'yi orada temsil etmek çok ayrı bir duygu. Şu an söylerken bile tüylerim diken diken oluyor. Keşke şampiyonlukla dönseydik daha güzel olurdu." değerlendirmesinde bulundu.

Güngör, hazırlıklara Fırtına Deresi'nde devam ettiklerine değinerek, "Fırtına çok hırçın bir nehir. Fırtına Nehri'nin adı bizim hem karakteristik özelliklerimize hem de sporculuğumuza işledi. Fırtına'daki bu hırçınlık bizim uluslararası başarımızda çok büyük bir rol aldı. Fırtına'nın zorlu sularında, debisi yüksek suyunda karda kışta, yağmurda, çamurda hiç bırakmadan buralara geldik." ifadelerini kullandı.

Emirhan Aksoy da Türkiye'ye dönmelerinin ardından çalışmalarına yeniden başladıklarını belirtti.

Geçen yıl dünya rafting şampiyonu olduklarını hatırlatan Aksoy, "Gücümüzü, hırsımızı, tekniklerimizi, bilgilerimizi bir dahaki yarışa aktaracağız." dedi.

