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Spor

Dünya Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanan milli halterci Cansu Bektaş, çiçeklerle karşılandı

Atakan Çıtlak   | 27.05.2021
Dünya Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanan milli halterci Cansu Bektaş, çiçeklerle karşılandı

Giresun

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda 3 altın madalya kazanan milli sporcu Cansu Bektaş, Giresun'a geldi.

Şampiyonanın ilk gününde kadınlar 45 kiloda podyuma çıkan, koparmada 70, silkmede 84 ve toplamda 154 kiloyla 3 altın madalya kazanan milli sporcu için Ordu-Giresun Havalimanında karşılama töreni düzenlendi.

Törene katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Bulut, ailesi ve yakınları, milli sporcuya çiçekler verdi.

Ardından Giresun Valisi Enver Ünlü, şampiyon sporcuyu makamında konuk etti.

Cansu Bektaş'ı başarısından ötürü kutlayan Vali Ünlü, "Taşkent'te düzenlenen Gençler Dünya Halter Şampiyonasında 3 altın madalya kazanarak ay yıldız rüzgarı estiren dünya şampiyonu Cansu Bektaş'ı misafir ederek hediyelerini takdim ettik. Başarıları daim olsun." dedi.

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