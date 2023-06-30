Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'nda Türk sporcular 2 altın 2 gümüş madalya aldı
Fransa'da düzenlenen Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'nda Türk sporcular 2 altın, 2 gümüş, bir de en iyi grand teknik yapan sporcu ödülü kazandı.
Ankara
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Nice şehrinde yapılan Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'nın 3. ayağında Türkiye'yi temsil eden sporcular 2 altın, 2 gümüş ve 1 grand teknik ödülünün sahibi oldu.
Madalya kazanan ay-yıldızlı sporcular şu şekilde:
Kadınlar:
50 kiloda Emine Çataloğlu, altın
Erkekler:
70 kiloda Yunus Coşkun, gümüş
90 kiloda Mahmut Özkaya, gümüş madalya ve en iyi grand teknik yapan sporcu ödülü
+90 kg Fatih Yaşarlı, altınAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.