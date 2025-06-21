Dünya Motosurf Şampiyonası, Çeşme'de başladı
Türkiye'de ilk kez Çeşme'de gerçekleştirilen Dünya Motosurf Şampiyonası başladı.
İzmir
Altınkum Plajı'ndaki organizasyonda 16 ülkeden 80 yarışmacı, 7 kategoride yarışacak.
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Etap yarışlarının başladığı şampiyonada sporcular, Çeşme'nin turkuaz sularında en iyi sonuçlara ulaşmak için kıyasıya mücadele ediyor.
Bugünkü etap yarışları saat 16.30 itibarıyla tamamlanacak, final yarışları yarın gerçekleştirilecek.
Çok sayıda sporsever de Çeşme'de yarışları takip ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.