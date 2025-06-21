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Spor

Dünya Motosurf Şampiyonası, Çeşme'de başladı

Türkiye'de ilk kez Çeşme'de gerçekleştirilen Dünya Motosurf Şampiyonası başladı.

Mustafa Güngör  | 21.06.2025 - Güncelleme : 21.06.2025
Dünya Motosurf Şampiyonası, Çeşme'de başladı Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

İzmir

Altınkum Plajı'ndaki organizasyonda 16 ülkeden 80 yarışmacı, 7 kategoride yarışacak.

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Etap yarışlarının başladığı şampiyonada sporcular, Çeşme'nin turkuaz sularında en iyi sonuçlara ulaşmak için kıyasıya mücadele ediyor.

Bugünkü etap yarışları saat 16.30 itibarıyla tamamlanacak, final yarışları yarın gerçekleştirilecek.

Çok sayıda sporsever de Çeşme'de yarışları takip ediyor.

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