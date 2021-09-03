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Spor

Dünya Motokros Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Canan Tükelay   | 03.09.2021
Dünya Motokros Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı Fotoğraf: Canan Tükelay - Anadolu Ajansı

Afyonkarahisar

Vali Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleşen seremonide, büyükşehirlerle yarışacakları sözüne atıfta bulunarak, "Şu an diyoruz ki büyükşehirlerle değil, Avrupa'nın en büyük kentleriyle yarışacağız." diye konuştu.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de üçüncü kez ev sahipliği yaptıkları organizasyonda daha önce ödül aldıklarını anımsatarak, "İnşallah bu yıl da ödüllerin tamamını toplayacağımıza eminim." ifadelerini kullandı.

Seremoniye, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Emniyet Müdürü Ali Temiz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenin ardından protokol üyeleri, etkinlik alanındaki stantları ziyaret etti.

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