Dünya Motokros Şampiyonası'nda heyecan sürüyor
Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya MotokrosŞampiyonası'nın 9. ayak organizasyonunda çeşitli kategorilerde mücadeleler devam ediyor.
Afyonkarahisar
Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki Dünya MotokrosŞampiyonası'nın 9. ayak organizasyonunda (MXGP Of Afyon), Dünya Gençler Motokros Şampiyonası'nın (MX2) birinci yarışı yapıldı.
İlk yarışı Fransız Maxime Renaux kazanırken, ikinciliği aynı ülkeden Tom Vialle elde etti, İtalyan Mattia Guadagnini ise üçüncü oldu.
Tom Vialle, ikinci yarışı da birinci tamamladı. Yarışmada ikinciliği Fransız Maxime Renaux, üçüncülüğü de Jed Beaton aldı.
Organizasyonda Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP ) yarışları da yapıldı.
İlk yarışta Jeffrey Herlings, ikinci Antonio Cairoli ve Tim Gajser üçüncü oldu. İkinci yarışın birincisi ise Tim Gajser oldu. Yarışta ikinciliği Jeffrey Herlings, üçüncülüğü ise Antonio Cairoli elde etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.