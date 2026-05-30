Dünya Kupası'nın ilk ve son golünü Fransızlar attı

Dünya Kupası tarihinin ilk ve son gollerini Fransızlar attı.
Mutlu Demirtaştan
30 Mayıs 2026•Güncelleme: 30 Mayıs 2026
İstanbul
Turnuvanın ilk golünü, 13 Temmuz 1930'da Uruguay'ın başkenti Montevideo'daki maçta Fransız Lucien Laurent, Meksika'ya karşı kaydetti.
Son golü ise 18 Aralık 2022'de Katar'ın Lusail kentinde oynanan final maçının uzatma devrelerinde Fransız Kylian Mbappe kaydetti. Mbappe'nin Arjantin'e attığı turnuva tarihinin 2720. golü, takımının şampiyonluğu için yeterli olmadı.
Bu arada turnuvada 500. gol, 1958'de İskoç Bobby Collins'ten, 1000. gol 1978'de Hollandalı Rob Rensenbrink'ten, 1500. gol 1994'te Arjantinli Claudio Caniggia'dan, 2000. gol 2006'da İsveçli Marcus Allback'tan, 2500. gol ise 2018'de Tunuslu Fakhreddine Ben Youssef'ten geldi.
Dünya Kupası'nda her biri organizasyonun kilometre taşı olan golleri atan futbolcular şöyle:
Gol
Futbolcu
Ülke
Kupa
1
Lucien Laurent
Fransa
1930
100
Angelo Schiavio
İtalya
1934
200
Harry Andersson
İsveç
1938
300
Chico
Brezilya
1950
400
Max Morlock
Almanya
1954
500
Bobby Collins
İskoçya
1958
600
Drazan Jerkovic
Yugoslavya
1962
700
Pak Seung-zin
Kuzey Kore
1966
800
Gerd Müller
Almanya
1970
900
Hector Yazalde
Arjantin
1974
1000
Rob Rensenbrink
Hollanda
1978
1100
Sergey Baltacha
SSCB
1982
1200
Jean-Pierre Papin
Fransa
1986
1300
Gary Lineker
İngiltere
1986
1400
Johnny Ekström
İsveç
1990
1500
Claudio Caniggia
Arjantin
1994
1600
Pierre Issa (kendi kalesine)
Güney Afrika
1998
1700
Slobodan Komljenovic
Yugoslavya
1998
1800
Beto
Portekiz
2002
1900
Christian Vieri
İtalya
2002
2000
Marcus Allback
İsveç
2006
2100
Javier Hernandez
Meksika
2010
2200
Arjen Robben
Hollanda
2010
2300
Jermaine Jones
ABD
2014
2400
Luka Modric
Hırvatistan
2018
2500
Fakhreddine Ben Youssef
Tunus
2018
2600
Robert Lewandowski
Polonya
2022
2700
Lionel Messi
Arjantin
2022
En yaşlı ve en genç golcüler
Dünya Kupası'nda gol atan en yaşlı futbolcu Kamerunlu Roger Milla, en genç oyuncu ise Brezilyalı Pele oldu.
Milla, 1994 ABD'de Rusya ile yapılan maçta golü attığında 42 yaş 39 günlüktü.
Turnuvanın en genç golcüsü Pele ise 1958'de henüz 17 yaşından 244 gün almışken Galler'e gol atmayı başarmıştı.
İlk hat-trick yapan futbolcu
Kupada ilk kez hat-trick yapan futbolcu, ABD'li Bert Patenaude oldu.
Patenaude, 1930 Uruguay'da Paraguay ile yapılan maçta 3 gol birden atarak tarihe geçti.
En hızlı hat-trick'i ise 1982'de El Salvador'a 7 dakikada (69, 72 ve 76) 3 gol atan Macar Laszlo Kiss yaptı.
Prosinecki 2 ülke adına da gol attı
Bir dönem Türkiye'de teknik direktörlük yapan Robert Prosinecki, Dünya Kupası'nda iki ülke adına gol atmayı başaran tek futbolcu oldu.
Prosinecki, 1990'da Yugoslavya formasıyla Birleşik Arap Emirlikleri'ne, 1998'de de Hırvatistan ile Jamaika'ya gol attı.
Kendi kalesine ilk gol atan
Dünya Kupası'nda kendi kalesine gol atan ilk futbolcu ünvanı, İsviçreli Ernst Lötscher'e ait.
Lötscher, Almanya ile 1938'de oynadıkları maçta kupa tarihinin kendi kalesine atılan ilk golünü kaydetti.
İlk penaltı golü Rosas'tan
Kupa tarihinde ilk penaltı golünü, Meksikalı futbolcu Manuel Rosas attı.
Rosas, tarihi penaltı golünü, 1930 Dünya Kupası'nda Arjantin karşısında filelere gönderdi.