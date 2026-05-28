Dünya Kupası'nda şampiyonluk yolu yerli teknik adamdan geçiyor

Mutlu Demirtaştan
28 Mayıs 2026•Güncelleme: 28 Mayıs 2026
Dünya Kupası'nda yabancı teknik direktörlerin çalıştırdığı ülkeler başarıya ulaşamazken 22 kupada şampiyonluk sevinci yaşayan 8 ülke, hep yerli teknik adamlarla zirveye çıktı.
Uruguay'da ilk kupayı kazanan ev sahibi takım, yerli teknik direktörü Alberto Suppici ile mutlu sona ulaştı. Son şampiyon Arjantin de Lionel Scaloni ile tarihindeki üçüncü şampiyonluğunu yaşadı.
Brezilya, 5 şampiyonluğa Brezilyalı teknik adamlarla, Almanya ve İtalya 4'er, Arjantin ise 3 şampiyonluğuna yerli teknik adamlarıyla ulaşmayı başardı.
Şampiyonlar ve teknik direktörler
Dünya Kupası tarihinde şampiyonluğa ulaşan ülkeler ve yerli teknik direktörleri şöyle:
|Kupa
|Şampiyon
|Teknik direktör
|1930
|Urugay
|Alberto Suppici
|1934
|İtalya
|Vittorio Pozzo
|1938
|İtalya
|Vittorio Pozzo
|1950
|Urugay
|Juan Lopez Fontana
|1954
|Batı Almanya
|Josef Herberger
|1958
|Brezilya
|Vicente Italo Feola
|1962
|Brezilya
|Aymore Moreira
|1966
|İngiltere
|Alf Ramsey
|1970
|Brezilya
|Mario Zagallo
|1974
|Batı Almanya
|Helmut Schön
|1978
|Arjantin
|Cesar Luis Menotti
|1982
|İtalya
|Enzo Bearzot
|1986
|Arjantin
|Carlos Salvador Bilardo
|1990
|Batı Almanya
|Franz Beckenbauer
|1994
|Brezilya
|Carlos Alberto Parreira
|1998
|Fransa
|Aime Jacquet
|2002
|Brezilya
|Luiz Felipe Scolari
|2006
|İtalya
|Marcello Lippi
|2010
|İspanya
|Vicente del Bosque
|2014
|Almanya
|Joachim Löw
|2018
|Fransa
|Didier Deschamps
|2022
|Arjantin
|Lionel Scaloni