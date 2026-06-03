Dünya Kupası'nda maçları en fazla penaltılara kalan ülke Arjantin oldu
Dünya Kupası'nda maçları en fazla penaltılara kalan ülke Arjantin oldu.
Mutlu Demirtaştan
03 Haziran 2026•Güncelleme: 03 Haziran 2026
Fotoğraf: Erçin Ertürk / AA
İstanbul
Maçları 7 kez penaltılara kalan Arjantin, bunların 6'sında rakiplerini geçmeyi başardı.
İtalya 1990'da 0-0 berabere kaldığı çeyrek finalde Yugoslavya'yı penaltılarla 3-2 geçen Arjantin, bu kez 1-1 eşitlikle biten yarı finalin penaltı atışlarında ev sahibi ülkeye 4-3 üstünlük kurdu.
Fransa 1998'in son 16 turunda İngiltere ile 2-2 berabere kalan Arjantin, penaltılarda 4-3 galip geldi.
Brezilya 2014 yarı finalinde golsüz sona eren maçta Hollanda'yı penaltılarla 4-2 yenen Arjantin, adını finale yazdırdı.
"Tangocular", şampiyon olduğu Katar 2022'de ise 2-2 sona eren çeyrek finalde Hollanda'yı (4-3) ve 3-3 biten finalde Fransa'yı (4-2) penaltılarla mağlup etti.
Arjantin'in penaltılarda kaybettiği tek Dünya Kupası karşılaşması ise Almanya'ya karşı oldu. Almanya 2006'daki çeyrek final mücadelesinde 1-1 berabere kaldığı ev sahibi ülkeye penaltılarla 4-2 yenilen "Tangocular", turnuvaya veda etti.
Almanya ve Hırvatistan penaltılarda 4'te 4 yaptı
Almanya ve Hırvatistan, penaltılara giden 4 karşılaşmanın tamamında mutlu sona ulaştı.
Organizasyonda Brezilya, 5 maçın 3'ünde penaltılarda başarılı oldu. Fransa ise 5 karşılaşmanın 2'sini penaltılarla kazandı.
İspanya, İngiltere, İtalya ve Hollanda ise penaltıların şanssız takımları olarak göze çarptı. İspanya, 5 maçın birinde penaltılarda başarılı oldu. İngiltere, İtalya ve Hollanda ise kupalarda 4'er kez penaltılara giden maç oynadı ve birer defa başarılı olabildi.
Almanlar ve Hırvatlar kaybetmiyor
Maçları 4 kez penaltılara kalan Almanya; Fransa, Meksika, İngiltere ve Arjantin karşısında turu geçmeyi başardı.
1982 Dünya Kupası'nda 3-3 berabere biten yarı final maçının ardından Fransa'yı penaltılarda 5-4'le geçen Almanlar, 1986'da bu kez çeyrek finalde 0-0 berabere biten karşılaşmada ev sahibi Meksika'yı penaltılarla 4-1 mağlup etti. 1990 Dünya Kupası'nda yarı finalde İngiltere'yi 4-3, 2006'da da çeyrek finalde Arjantin'i 4-2'lik skorlarla geçen "Panzerler", böylece penaltılarda fire vermedi.
Hırvatistan, 2018 ve 2022 Dünya Kupası'nda penaltılara giden 4 maçını da kazandı.
Rusya 2018'deki turnuvanın son 16 turunda Danimarka karşısında normal süresi 1-1 biten maçı penaltılarla 3-2 kazanan Hırvatlar, çeyrek finalde ev sahibi ülkeye karşı 2-2 beraberlik sonrasında penaltılarla 4-3 galip geldi.
Son Dünya Kupası'nın son 16 turunda Japonya'ya karşı normal süresi 1-1 biten maçı penaltılarla 3-1 kazanan Hırvatistan, çeyrek finalde ise Brezilya'yı normal süresi 1-1 sona eren mücadelede seri penaltı atışları sonrası 4-2 yendi.
Avrupa'nın önde gelen futbol ülkeleri arasında yer alan İngiltere, Dünya Kupası'ndaki penaltı şanssızlığını 2018'de kırmayı başardı.
1990 Dünya Kupası yarı finalinde Almanya ile karşılaşan İngiltere, 1-1 berabere biten maçı penaltılarda 4-3 kaybetti.
1998'de 2-2 biten son 16 turu maçı sonucunda Arjantin'e penaltılarla 4-3 mağlup olan İngilizler, 2006'daki çeyrek finalde 0-0 berabere biten Portekiz karşılaşmasında penaltılarla sahadan 3-1 yenik ayrıldı.
İngiltere, Dünya Kupası penaltılarındaki ilk galibiyetini, Kolombiya karşısında aldı. 2018'deki turnuvanın son 16 turunda rakibiyle 1-1 berabere kalan İngilizler, penaltıları 4-3 kazandı.
Son Dünya Kupası'nda 5 maç penaltılara gitti
Katar'da düzenlenen son Dünya Kupası organizasyonunda 5 maçın sonucu seri penaltıların ardından belirlendi.
Şampiyonluğa ulaşan Arjantin, 2 kez penaltı atışlarının ardından karşılaşmadan zaferle ayrıldı.
Hırvatistan da son 16 turu ve çeyrek finali penaltı atışlarıyla geçti.
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda penaltı atışları sonuçları şöyle:
Tur
Maç
Sonuç
Penaltılar
Son 16
Japonya-Hırvatistan
1-1
1-3
Son 16
Fas-İspanya
0-0
3-0
Çeyrek final
Hırvatistan-Brezilya
1-1
4-2
Çeyrek final
Hollanda-Arjantin
2-2
3-4
Final
Arjantin-Fransa
3-3
4-2
10 ülkenin "siftahı" yok
Dünya Kupası'nda 10 ülke, penaltılarda gülemedi.
Yugoslavya, Gana, İsviçre, Şili, Yunanistan, Kolombiya ve Danimarka birer, Japonya, Meksika ve Romanya ikişer kez penaltı atışlarına giden maçlarda başarılı olamadı.
Ülkeler ve penaltılar
Dünya Kupası tarihinde maçları penaltıya kalan ülkeler ve aldıkları sonuçlar şöyle:
Ülke
G
M
Arjantin
6
1
Hırvatistan
4
0
Almanya
4
0
Brezilya
3
2
Fransa
2
3
İspanya
1
4
Hollanda
1
3
İtalya
1
3
İngiltere
1
3
Kosta Rika
1
1
İrlanda Cum.
1
1
Rusya
1
1
Ukrayna
1
0
Paraguay
1
0
G.Kore
1
0
Uruguay
1
0
Bulgaristan
1
0
Portekiz
1
0
Belçika
1
0
İsveç
1
0
Fas
1
0
Yugoslavya
0
1
Kolombiya
0
1
Gana
0
1
Danimarka
0
1
Şili
0
1
İsviçre
0
1
Yunanistan
0
1
Japonya
0
2
Romanya
0
2
Meksika
0
2
35 maç penaltılara kaldı
Dünya Kupası tarihinde 35 maçın sonucu, penaltılarla belirlendi.
Penaltılara kalan maçlar ve sonuçları şöyle:
Tarih
Kazanan
Kaybeden
Sonuç
Penaltı
1982
B.Almanya
Fransa
3-3
5-4
1986
Fransa
Brezilya
1-1
4-3
1986
B.Almanya
Meksika
0-0
4-1
1986
Belçika
İspanya
1-1
5-4
1990
İrlanda Cum.
Romanya
0-0
5-4
1990
Arjantin
Yugoslavya
0-0
3-2
1990
Arjantin
İtalya
1-1
4-3
1990
B.Almanya
İngiltere
1-1
4-3
1994
Bulgaristan
Meksika
1-1
3-1
1994
İsveç
Romanya
2-2
5-4
1994
Brezilya
İtalya
0-0
3-2
1998
Arjantin
İngiltere
2-2
4-3
1998
Fransa
İtalya
0-0
4-3
1998
Brezilya
Hollanda
1-1
4-2
2002
İspanya
İrlanda Cum.
1-1
3-2
2002
G.Kore
İspanya
0-0
5-3
2006
Ukrayna
İsviçre
0-0
3-0
2006
Almanya
Arjantin
1-1
4-2
2006
Portekiz
İngiltere
0-0
3-1
2006
İtalya
Fransa
1-1
5-3
2010
Paraguay
Japonya
0-0
5-3
2010
Uruguay
Gana
1-1
4-2
2014
Brezilya
Şili
1-1
3-2
2014
Kosta Rika
Yunanistan
1-1
5-3
2014
Hollanda
Kosta Rika
0-0
4-3
2014
Arjantin
Hollanda
0-0
4-2
2018
Rusya
İspanya
1-1
4-3
2018
Hırvatistan
Danimarka
1-1
3-2
2018
İngiltere
Kolombiya
1-1
4-3
2018
Hırvatistan
Rusya
2-2
4-3
2022
Japonya
Hırvatistan
1-1
1-3
2022
Fas
İspanya
0-0
3-0
2022
Hırvatistan
Brezilya
1-1
4-2
2022
Hollanda
Arjantin
2-2
3-4
2022
Arjantin
Fransa
3-3
4-2
Dünya Kupası'nda maçları en fazla penaltılara kalan ülke Arjantin oldu