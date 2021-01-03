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Spor

Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazanan güreşçi Osman Yıldırım'ın gözü zirvede

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da geçen aralık ayında düzenlenen Dünya Kupası'nda grekoromen stilde 130 kiloda gümüş madalya kazanan Osman Yıldırım, gözünü zirveye dikti.

Ahmet Özler   | 03.01.2021
Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazanan güreşçi Osman Yıldırım'ın gözü zirvede Fotoğraf: Orhan Kuzu/AA

Karabük

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da geçen aralık ayında düzenlenen Dünya Kupası'nda grekoromen stilde 130 kiloda gümüş madalya kazanan Osman Yıldırım, gözünü zirveye dikti.

Konya'da 1996 yılında doğan Osman Yıldırım, 12 yaşında başladığı güreşe ASKİ Spor Kulübünde devam ediyor.

Kariyerine Dünya Üniversiteler Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde 130 kiloda altın madalya, Avrupa ve Türkiye şampiyonlukları ile Gençler Dünya Şampiyonası'nda üçüncülük derecesi sığdıran Karabük Üniversitesi öğrencisi Yıldırım, son olarak Dünya Kupası'nda grekoromen stilde 130 kiloda adını finale yazdırdı.

Yıldırım, finalde altın madalya mücadelesi verdiği Rus rakibi Sergey Semenov'a yenilerek, gümüş madalya aldı.

Osman Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında 3 ay evde çalışmak zorunda kaldıklarını ve kendileri için bu dönemin çok zor geçtiğini söyledi.

Daha sonra kampa girdiklerini ve hazırlıklarını temassız sürdürdüklerini dile getiren Yıldırım, "Hazır olduğumuzda ne yapacağımızı biliyoruz ama hazır olmadan gittiğimiz için Dünya Kupası'nda gerçekten stres altında kaldık. Allah'ıma çok şükür hepimiz görevimizi yerine getirdik. Takım halinde dünya üçüncüsü olduk. Grubumda zor sporcular vardı. Son Avrupa şampiyonu vardı. Azerbaycanlı rakibim onu yendi ben de Azerbaycanlı rakibimi çok kolay yendiğime kendi adıma sevindim. Yüzde 50 performansla gittiğim bir yerde final yaptım. Bu beni mutlu etti." diye konuştu.

"Tarih her zaman şampiyonları yazar"

Katıldığı son Dünya Kupası'nda finalde Rus rakibine yenildiğini hatırlatan Yıldırım, "Rus rakibim daha önce olimpiyatlarda madalya almış, dünya şampiyonu olmuş bir sporcu. Ben kendimi gördüm burada. Geleceğe dair çok ümit ettim. İyi bir sporcuyum, daha iyisi her zaman olabilir. Hedefim her sporcunun rüyası olduğu gibi olimpiyatlar. Her zaman zirveye oynuyorum ve bundan da çok mutluyum. İkincilikleri biraz da birincilik yapmalıyım. Tarih her zaman şampiyonları yazar. İnşallah şampiyon olacağız, yaşım genç, bunu çok istiyorum." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Önümüzde 2021 olimpiyatları var. Burada büyük bir ihtimal ben güreşmeyeceğim, Rıza Kayaalp güreşecek. Allah yardımcısı olsun. Tabii biz de her zaman hazır bulunuyoruz. Hocalarımız bizi müsabakalara götürüyor, antrenmanlarda izliyor. Tabii kimin nerede güreşeceğine teknik ekip karar verecek. Dünya şampiyonasında hazır olduğumuzu gösterdiğimize inanıyorum. Her zaman bu bayrağı taşıyabileceğimizi onlar da ben de biliyorum. Bizi nerede isterlerse biz orada bayrağımızı dalgalandırmak için mücadele edeceğiz."

"Her sporcunun rüyası, hayali olimpiyattır"

Türk halkının desteğini hissettiğini, ailesinden ve sevenlerinden her zaman dua istediğini dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Her sporcunun rüyası, hayali olimpiyattır. Gözünü kapattığında her zaman kendini bir olimpiyatta hayal edersin. Olimpiyatlara gitmeyi değil, olimpiyatlardan madalya almayı hedefleyen bir branşız. Olimpiyatta madalya almayı da geçtim, inşallah şampiyon olmak, zirvede olmak istiyorum. Allah, inşallah bize o günleri hayırlısıyla gösterir."

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