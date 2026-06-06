Dünya Kupası'na katılacak İran Milli Futbol Takımı, Antalya'dan ayrıldı
ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek İran Milli Takımı, kamp yaptığı Antalya'dan ayrıldı.
Sinan Özmüş
06 Haziran 2026•Güncelleme: 06 Haziran 2026
ANTALYA
Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde 2 hafta kamp yapan İran Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi hazırlıklarını sürdüreceği Meksika'ya gitmek üzere Antalya Havalimanı'na geldi. İran Milli Takım kafilesi, Meksika'nın Tijuana kentine gitmek için uçağa bindi.
İran, turnuvadaki ilk maçında 15 Haziran'da Yeni Zelanda ile karşılaşacak.
İran Milli Takımı, Antalya'da yaptığı kamp sürecinde iki hazırlık maçı oynamış, Gambiya'yı 3-1, Mali'yi 2-0 yenmişti.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek İran Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: