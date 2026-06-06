Dünya Kupası'na katılacak İran Milli Futbol Takımı, Antalya'dan ayrıldı ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek İran Milli Takımı, kamp yaptığı Antalya'dan ayrıldı.