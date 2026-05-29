Dünya Kupası tarihinin en yaşlı futbolcusu El-Hadary
Dünya Kupası'nda forma giyen en yaşlı futbolcu, Mısırlı Essam El-Hadary oldu.
Mutlu Demirtaştan
29 Mayıs 2026•Güncelleme: 29 Mayıs 2026
İstanbul
Mısır'ın emektar file bekçisi, 2018'de Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan karşısında forma giydiğinde 45 yaşından 161 gün almıştı.
El-Hadary, böylece 43 yaş 3 gün ile en yaşlı futbolcu ünvanını elinde bulunduran Kolombiyalı kaleci Faryd Mondragon'u geride bırakmayı başardı.
Kamerunlu Roger Milla, 1994 Dünya Kupası'nda 42 yaş 39 günlükken Rusya'ya karşı görev yaptı.
Kuzey İrlandalı Pat Jennings, 1986 Dünya Kupası'nda 41 yaşında Brezilya karşısına çıktı, İngiliz Peter Shilton da 1990 Dünya Kupası'ndaki İtalya maçında 40 yaş 292 günlükken forma giydi.
Dünya Kupası'nda forma giyen en yaşlı futbolcular şunlar:
Futbolcu
Ülkesi
Tarih
Yaş
Essam El-Hadary
Mısır
2018
45 yaş 161 gün
Faryd Mondragon
Kolombiya
2014
43 yaş 3 gün
Roger Milla
Kamerun
1994
42 yaş 39 gün
Pat Jennings
K.İrlanda
1986
41
Peter Shilton
İngiltere
1990
40 yaş 292 gün
Dino Zoff
İtalya
1982
40 yaş 133 gün
Ali Boumnijel
Tunus
2006
40 yaş 71 gün
En genci Whiteside
Kupalarda forma giyen en genç oyuncu unvanını, Kuzey İrlandalı Norman Whiteside elde etti.
Whiteside, 1982'de İspanya'daki turnuvada henüz 17 yaşından 41 gün almışken takımının formasını giydi ve kupa tarihinin en genç futbolcusu olarak tarihe geçti. Whiteside, 17 Haziran 1982'de Yugoslavya ile yapılan ve golsüz berabere biten maçta ilk kez Dünya Kupası'nda forma giydi.
Kamerunlu Samuel Eto'o, 1998'de İtalya maçına 17 yaş 98 günlükken çıktı.
Dünya Kupası'nda forma giyen en genç futbolcular şöyle:
Futbolcu
Ülkesi
Tarih
Yaş
Norman Whiteside
Kuzey İrlanda
1982
17 yaş 41 gün
Samuel Eto'o
Kamerun
1998
17 yaş 98 gün
Femi Opabunmi
Nijerya
2002
17 yaş 100 gün
Salomon Olembe
Kamerun
1998
17 yaş 184 gün
Pele
Brezilya
1958
17 yaş 234 gün
En genç kaptan Meola
Dünya Kupası'nın en genç kaptanı, ABD'li Tony Meola oldu.
Meola, 1990 Dünya Kupası'nda Çekoslovakya maçına kaptan olarak çıktığında 21 yaş 109 günlüktü.
Mısırlı Essam El-Hadary ise 45 yaş 161 günlükken 2018'de Suudi Arabistan karşısında kaptanlık yaptı ve en yaşlı kaptan olarak kaydedildi.