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Spor

Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda Türk sporculardan altın madalya

Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda Türk sporcular Gülşah Kıyak ile Duygu Turan, altın madalya kazandı.

Oktay Özden   | 30.11.2019
Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda Türk sporculardan altın madalya

Antalya

Antalya Spor Salonu'nda 70 ülkeden 1250 sporcunun katılımıyla devam eden Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda, Türkiye Kick Boks Milli Takımı sporcuları Gülşah Kıyak ile Duygu Turan, dördüncü gün mücadeleleri sonunda dünya şampiyonluğunu elde etti.

26 Kasım'da başlayan ve bugün de final müsabakalarıyla devam edecek şampiyona, 1 Aralık'ta sona erecek.

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