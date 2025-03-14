Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası yarın Kayseri'de başlıyor
Kayseri, 15-16 Mart'ta Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.
Kayseri
Erciyes Kayak Merkezi'nde ikinci kez düzenlenecek Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası (SNX Türkiye), dünya çapında ekstrem sporseverleri bir araya getirecek.
Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen ve en prestijli ekstrem spor organizasyonları arasında yer alan şampiyona, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto ve Erciyes AŞ destekleriyle gerçekleştirilecek.
Televizyon, internet ve sosyal medya yayınlarıyla 86 ülkeye ulaşması hedeflenen şampiyonaya, bu yıl 8 ülkeden 32 sporcu katılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.