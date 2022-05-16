Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Ayşe Çağırır, bronz madalyayı garantiledi
Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda yarı finale çıkan milli sporcu Ayşe Çağırır, bronz madalyayı garantiledi.
İstanbul
Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda yarı finale çıkan milli sporcu Ayşe Çağırır, bronz madalyayı garantiledi.
Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 8. gününde ringe çıkan Ayşe Çağırır, 48 kilo çeyrek finalinde İngiliz Demie-Jade Resztan ile karşılaştı.
Müsabakaya iyi başlayan ve ilk raundu 5-0 alan milli boksör, iyi performansını sürdürerek ikinci raundu 4-1 üstün bitirdi. İlk 2 raunttaki avantajını koruyan Ayşe, üçüncü raundu 4-1, maçı da 5-0 kazanarak yarı finale yükseldi.
Bronz madalyayı garantileyen Ayşe Çağırır, 18 Mayıs Çarşamba günü yarı finalde Arjantinli Aldana Florencia Lopez ile karşılaşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.