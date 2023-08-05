Dolar
26.97
Euro
29.68
Altın
1,942.80
ETH/USDT
1,831.50
BTC/USDT
29,001.00
BIST 100
7,400.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzincan’ın Tercan ilçesinde halka hitap ediyor.
logo
Spor

Dünya ikincisi milli güreşçi Eylem Engin, memleketinde davul zurnayla karşılandı

17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Eylem Engin, memleketi Edirne'nin Süloğlu ilçesinde coşkuyla karşılandı.

Gökhan Zobar  | 05.08.2023 - Güncelleme : 05.08.2023
Dünya ikincisi milli güreşçi Eylem Engin, memleketinde davul zurnayla karşılandı Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Milli güreşçi Engin, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada 57 kiloda dünya ikincisi oldu.

Başarılı güreşçi için memleketi Süloğlu'nda karşılama töreni düzenlendi.

İlçe girişinde davul zurnayla karşılanan Engin'e Süloğlu Kaymakam Özgür Kaya ve Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran tarafından çiçek hediye edildi.

Atatürk Anıtı'na kadar yürüyen kortej, burada saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.

Süloğlu Belediye Başkanı Ormankıran, Engin'in elde ettiği başarıyla büyük gurur yaşadıklarını söyledi.

Spora ve sporculara desteklerinin süreceğini dile getiren Ormankıran, "Eylem bize çok büyük bir mutluluk yaşattı. İlçemizin, kentimizin ve ülkemizin adını dünyaya duyurdu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ailesini ve antrenörlerini tebrik ediyorum." dedi.

Milli güreşçi Engin ise elde ettiği başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Güreşe 5 yıl önce başladığını ve her yıl önemli dereceler kazandığını belirten Engin, "Yoğun antrenman temposuyla hazırlandığım şampiyonada ikinci olmayı başardım. Milli takım hocalarıma, destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıl yapılacak Dünya Şampiyonası'nda birinci olmayı, 2028'de de olimpiyatlara katılıp ülkemi en iyi şekilde temsil etmeyi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Valisi Gül: İstanbul genelinde yüzde 9 ila yüzde 11 arasında suçlarda düşüş var
Kurban hissesi yerine bozuk et ve salam dağıtıldığı iddiasına 3 bin 660'ar yıla kadar hapis istemi
İnternetten satılan gezi tekneleri ve kişisel deniz araçlarına piyasa gözetimi uygulanacak
Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
İzmir'de makilik alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Benzer haberler

Dünya ikincisi milli güreşçi Eylem Engin, memleketinde davul zurnayla karşılandı

Dünya ikincisi milli güreşçi Eylem Engin, memleketinde davul zurnayla karşılandı

SAÜ akademik ve bilimsel çalışmalarıyla "araştırma üniversitesi" olma hedefine doğru ilerliyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet