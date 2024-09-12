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Dünya Göçebe Oyunları'nda altın madalya kazanan milli okçu Çalışkan: Altın madalya kazanarak atalarımızı yad ettik

Kazakistan'ın başkenti Astana'da devam eden 5. Dünya Göçebe Oyunları'nda geleneksel okçuluk branşında altın madalya kazanan milli sporcu Ayşegül Demirbağ Çalışkan, "Ok atıp altın madalya kazanarak atalarımızı yad ettik." dedi.

Fatih Erel  | 12.09.2024 - Güncelleme : 12.09.2024
Dünya Göçebe Oyunları'nda altın madalya kazanan milli okçu Çalışkan: Altın madalya kazanarak atalarımızı yad ettik

Astana

Kazak stilinde hedefin 30 metre mesafeden nişan alındığı müsabakada altın madalya kazanan Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kazakistan topraklarında devletim, milletim için yaptığım mücadelede Türk bayrağını göndere yükseltmekten çok gurur duydum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye 5. Dünya Göçebe Oyunları'nda madalya kazandırmasından dolayı çok memnun olduğunu kaydeden Çalışkan, "Atalarımızın yaşadığı topraklardayız. Atalarımızın yaşadığı bu topraklarda ok atıp altın madalya kazanarak atalarımızı yad ettik. Bu topraklardan göçen atalarımızı yad etmiş olmanın memnuniyetini yaşadım. Bu benim için büyük bir gurur kaynağı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Çalışkan, gelecek yıllarda düzenlenecek Dünya Göçebe Oyunları'nda milli geleneksel okçular olarak daha fazla madalya kazanmak için mücadele edeceklerini söyledi.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz ise "Geleneksel okçulukta ülkemize altın madalya kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Teknik ekibimizi ve sporcumuzu tebrik ediyorum. Bizlerden duasını esirgemeyen Türk halkına da şükranlarımı sunuyorum." şeklinde konuştu.

Türkiye, geleneksel okçuluk branşını 1 altın madalyayla tamamladı

5. Dünya Göçebe Oyunları'nda geleneksel okçuluk branşında milli sporcu Ayşegül Demirbağ Çalışkan'ın kazandırdığı altın madalyayla Türkiye, organizasyonda okçuluk branşını 1 altın madalyayla tamamladı.

İlk 3'ü Kırgızistan'ın Çolpan Ata şehrinde, 4'üncüsü İznik'te düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nın 5'incisi, ilk kez bir başkentte yapılıyor. Astana'daki oyunları 100 binden fazla turistin ziyaret etmesi bekleniyor. Oyunlar, "Dünyadaki geleneksel sporların olimpiyatları" olarak 2 yılda bir yapılıyor.

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