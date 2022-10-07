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Spor

Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda milli sporcular 11 altın madalya kazandı

İtalya'da düzenlenen Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda Türk sporcular 11 altın madalya elde etti.

Fatih Gazioğlu   | 07.10.2022
Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda milli sporcular 11 altın madalya kazandı

Ankara

Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Jesolo kentinde gerçekleştirilen organizasyon devam ediyor.

Milliler, şampiyonada full contact, low kick, light contact ve point fighting kategorilerinde yarıştı.

Yarışlar sonucunda Yakub Alperen Kaysi, Muhammet Taşkın, Yağmur Özçelik, Samed Ağdeve, Ferit Karadağlı, Neris Zeynep Karadağ, Fikriye Naz Yavuz, Sıla Kartal, Sudenaz Turan, Ada Çetiner ve Cemren Temizel altın madalya kazandı.

Organizasyon yarın yapılacak final müsabakalarıyla sürecek.

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