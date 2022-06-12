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Spor

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan: Festivalin hepimizde unutulmaz izler ve hatıralar bıraktığına inanıyoruz

5. Etnospor Kültür Festivali'nin kapanış töreninde konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan,"Festivalin hepimizde unutulmaz izler ve hatıralar bıraktığına inanıyoruz." dedi.

Emre Doğan, Mücahit Hüseyin Eroğul   | 12.06.2022
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan: Festivalin hepimizde unutulmaz izler ve hatıralar bıraktığına inanıyoruz

İstanbul

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 5. Etnospor Kültür Festivali'nin kapanış töreni gerçekleştirildi.

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen ve 4 gün süren organizasyonun kapanış törenine Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Bilal Erdoğan, törende yaptığı açıklamada, "Yüzbinlerce ziyaretçiye kapılarını açan, 7'den 70'e herkesin kendi kültürüne ve dünyanın her yerine dair bir şeyler bulduğu festivalin hepimizde unutulmaz izler ve hatıralar bıraktığına inanıyoruz. Gelenekleriyle tanışmak ve kültürlerini öğrenmek isteyen ziyaretçilerimiz, bu yıl dolu dolu bir festival yaşadı. Çocuklarımızın, gençlerimizin ve ailelerinin, alanın her noktasında oldukça keyifli vakitler geçirdiğin gördüm." diye konuştu.

Festivalde ziyaretçilerin heyecanına ortak olmanın önemine dikkati çeken Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"At binen çocuklarımızın yüzündeki mutluluk ve heyecan paha biçilmezdi. Ok atarken hedefine odaklanmış gençlerimizin dikkati görülmeye değerdi. Spor, sanat ve kültür alanında çalışmalarını sürdüren konuklarımız vesilesiyle adeta dünyayı dolaştık. Dünya mutfağını festivalimize taşıdık. Geleneklerimizin birleştirici gücüyle bir arada olmanın verdiği huzuru hissettik. Azerbaycan'dan gelen Karabağ atlı gösteri ekibini, seyircilerimizin ne kadar severek izlediğine şahit olduk. 2 devlet 1 millet sloganıyla yaptıkları gösterileri bundan sonra da ağırlamaya devam edeceğiz. Çocuklarımız 60'a yakın geleneksel çocuk oyunumuzu oynama imkanı buldu. Alanlarımızda en büyük kazanım elbette dostluklar oldu. Birbirine selam veren ve kucaklaşan gençlerimiz bizlere ümit aşıladı."

"Daha güzel bir şekilde festivallerimizi gerçekleştireceğiz"

Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak önümüzdeki yıllarda daha güzel festivaller gerçekleştireceklerini vurgulayan Bilal Erdoğan, şunları kaydetti:

"5 kıta ve 15 ülkede 20 kurumsal üyesi bulunan konfederasyon olarak önümüzdeki yıllarda daha güzel bir şekilde festivallerimizi gerçekleştireceğiz. Bir sonraki festivalimiz 4. Dünya Göçebe Oyunları. 29 Eylül-2 Ekim tarihlerinde İznik'te geleneksel sporları merkeze alan büyük bir organizasyonu sizinle buluşturacağız. Kapanış törenine katılan herkese ve sponsorlara teşekkür ediyorum. Seneye yeni festivalimizde çok daha büyük enerji ve coşkuyla buluşmak üzere."

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati etkinlik alanlarını ziyaret etti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul'da düzenlenen 5. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti.

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen organizasyonda Nebati, Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan ile bir araya geldi.

Nebati ile Erdoğan, 5. Etnospor Kültür Festivali'ndeki etkinlik alanlarını gezdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) organizasyonuyla 20 ülkenin yöresel lezzetleri, hediyelik eşyaları ve kıyafetlerinin sergilendiği "Evrensel Lezzetler" standını gezen Nebati ile Erdoğan, Azerbaycan Atlı Gösteri Ekibi'nin performansını izledi.

Nureddin Nebati ile Bilal Erdoğan'a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. İkili, vatandaşlarla fotoğraf çekildi.

Ödül töreni

5. Etnospor Kültür Festivali'nin ödül töreni gerçekleştirildi.

Organizasyonda 4 gün boyunca yapılan müsabakalarda dereceye giren katılımcılara ödül ve sertifikaları verildi.

Bilal Erdoğan, ayrıca sponsor kuruluşların yetkililerine de plaket takdim etti.

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