Dolar
19.40
Euro
21.26
Altın
1,982.20
ETH/USDT
1,977.70
BTC/USDT
29,190.00
BIST 100
5,016.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa’da AK Parti Hilvan Seçim İrtibat Bürosu açılışında konuşuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde halka hitap ediyor.
logo
Spor

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Dayanışma Obası'nı ziyaret etti

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Kahramanmaraşlı depremzedelerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan Dayanışma Obası'na ziyarette bulundu.

Erkan Tiryaki  | 19.04.2023 - Güncelleme : 19.04.2023
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Dayanışma Obası'nı ziyaret etti

Ankara

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından Kahramanmaraş Kılavuzlu Millet Bahçesi'nde kurulan Dayanışma Obası'nda Bilal Erdoğan, televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı'yla birlikte çocuklarla bir araya geldi.

Ziyarette Erdoğan ve Acun Ilıcalı, çocuklara hediye dağıttı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ramazan Bayramı'nda yağışlı hava etkili olacak
Konya'da yakalanan kadın terörist, PKK'nın talimatıyla saldırı için kente geldiğini itiraf etti
Katar'dan gelen konteynerlerden 743'ü Malatya'daki depremzedeler için kuruldu
İzmir'de belediye otobüsünün duvara çarpması sonucu 10 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 105 bin lira manevi tazminat kazandı

Benzer haberler

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Dayanışma Obası'nı ziyaret etti

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Dayanışma Obası'nı ziyaret etti

Milli motosikletçiler Hollanda'da piste çıkacak

Malatya'da jandarma 14 çadır derslik kurdu

Van'da dağcılar Mengene Dağı'na tırmandı

Van'da dağcılar Mengene Dağı'na tırmandı
Erkekler Kupa Voley'de 29. şampiyon Halkbank

Erkekler Kupa Voley'de 29. şampiyon Halkbank
Gaziantep'te depremzedeler için çadır yaşamı sona eriyor

Gaziantep'te depremzedeler için çadır yaşamı sona eriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet