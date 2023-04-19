Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Dayanışma Obası'nı ziyaret etti
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Kahramanmaraşlı depremzedelerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan Dayanışma Obası'na ziyarette bulundu.
Ankara
Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından Kahramanmaraş Kılavuzlu Millet Bahçesi'nde kurulan Dayanışma Obası'nda Bilal Erdoğan, televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı'yla birlikte çocuklarla bir araya geldi.
Ziyarette Erdoğan ve Acun Ilıcalı, çocuklara hediye dağıttı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.