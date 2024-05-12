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Spor

Down sendromlu milli judocu Sibel Yıldırım, dünya şampiyonluğuna odaklandı

Son dönemde katıldığı turnuvalarda önemli başarılara imza atan down sendromlu milli judocu Sibel Yıldırım, dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışıyor.

İbrahim Özcan  | 12.05.2024 - Güncelleme : 12.05.2024
Down sendromlu milli judocu Sibel Yıldırım, dünya şampiyonluğuna odaklandı Fotoğraf: İbrahim Özcan/AA

Kilis

Özel eğitim okulundaki taramalarda 6 yıl önce antrenör Öner Ökkeş Buldum'un yeteneğinin farkına vardığı 23 yaşındaki Sibel, başarılı performansıyla kısa sürede milli takıma seçildi.

2019 ve 2023 yıllarında Türkiye şampiyonu, mart ayında da Antalya'da düzenlenen Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda (Trisome Oyunları) ikinci olan Sibel Yıldırım, eylül ayında Sırbistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Antrenör Öner Ökkeş Buldum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sibel'i 2018 yılında judoya kazandırdıklarını söyledi.

Sibel'in judoyu çok sevdiğini belirten Buldum, "Sibel, 2019 yılında yapılan turnuvalarda Türkiye şampiyonu oldu. Daha sonra 2023 yılındaki turnuvada tekrar şampiyonluk elde ederek milli takıma seçildi. Geçtiğimiz mart ayında 6 ülkenin katıldığı ve Antalya'da yapılan Trisome Oyunları'nda olimpiyat ikincisi ve takımlarda da olimpiyat şampiyonu olduk." dedi.

Sibel Yıldırım'ın çalışkan bir sporcu olduğunu vurgulayan Buldum, "Sibel, çok çalışkan ve çok istekli bir sporcu. Judoyu çok seviyor. Ailesi de kendisine çok destek veriyor. Severek yaptığı judo sayesinde aynı zamanda sosyalleşti." şeklinde konuştu.

Eylül ayında Sırbistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası hazırlıklarını sürdüklerini dile getiren Buldum, "Önümüzde bir Dünya Şampiyonası var ve hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Yine 2028 yılında tekrar olimpiyat turnuvalarımız var. Artık çıtayı yükselttik. Allah nasip ederse olimpiyat madalyalarından aşağı düşmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Milli sporcu Sibel Yıldırım da kendisine ve antrenörüne destek verenlere teşekkür etti.

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