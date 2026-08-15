Diyarbakır'ın 16 yıl sonra Süper Lig'de temsil edilmesi turizmde beklentiyi artırdı

En son 2009-2010 sezonunda Diyarbakırspor ile Süper Lig'de temsil edilen kentte, 16 yıl aranın ardından yaşanan bu heyecan turizmde de beklentileri artırdı.

Medeniyetler kenti Diyarbakır'da, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, Ulu Cami, On Gözlü Köprü, Meryem Ana Süryani Kilisesi, Surp Giragos Ermeni Kilisesi ve Hasanpaşa Hanı gibi çok sayıda tarihi ve kültürel mekan ziyaretçi akınına uğruyor. Kent "maç turizmi"ne de hazırlanıyor.

Diyarbakır'ın Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'de oynayacağı 17 iç saha maçında farklı kentlerden gelecek takımları ve taraftarları ağırlayacak olmasının, kentin gastronomisi ile tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtımına katkı sağlaması hedefleniyor.

Yeşil-kırmızılı ekibin 16 Ağustos Pazar günü Erzurumspor FK'yi konuk edeceği karşılaşmayla başlayacak Süper Lig maratonu öncesinde kentte otellerin, restoranların, ulaşım sektörünün ve seyahat acentelerinin hazırlıkları sürüyor.

Fotoğraf : Osman Bilgin/AA

"Turizmin olduğu yerde mutluluk var, huzur var"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Serdar Baturay, AA muhabirine, son yıllarda bölgede turizmin daha fazla konuşulmaya başlandığını, yaşanan olumlu gelişmelerle kente yönelik ilginin arttığını söyledi.

Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'de mücadele etmesinin bu sürece önemli katkı sağlayacağını ifade eden Baturay, sporun barış ve kardeşlik açısından da önemli bir araç olduğunu belirtti.

Baturay, deplasman maçları için Diyarbakır'a gelecek taraftarların iyi ağırlanmasının kentin tanıtımına katkı sağlayacağını kaydederek, "Bu süreç inanılmaz bir katkı sağlayacak turizme. Bu bölgeyi merak eden insanlar buraya akın akın gelecekler. Şu anda kentte esnaf, otel işletmecisi, seyahat acentesi herkes çok mutlu, yüzler gülüyor. Turizmin olduğu yerde mutluluk var, huzur var." dedi.

Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'de önemli bir misyon üstlendiğini dile getiren Baturay, takımın yöneticileri ile taraftarların da deplasman için kente gelecek misafirleri iyi ağırlaması gerektiğini belirtti.

Baturay, "Gelen takımları çok iyi ağırlamamızda taraftara da çok iş düşüyor. Taraftarımızın gelen misafirleri çok iyi ağırlaması, skordan bağımsız olmalı. Önde ya da geride olmamızın hiçbir önemi yok. Hep çizgimizi korumamız lazım." diye konuştu.

"Gelen misafirleri iyi ağırlarsak bunun çarpan etkisi olacaktır"

Diyarbakır'a gelecek takımların ve taraftarların kentin tarihi, kültürel ve gastronomi değerlerini de görme fırsatı bulacağını ifade eden Baturay, şunları kaydetti:

"Bu misafirlerin çoğu Diyarbakır'a ilk defa gelecek. Onları inanılmaz derecede şaşırtmamız lazım. Kentin turistik yapıları, gastronomisi artık herkes tarafından biliniyor ama bunları yerinde görmek çok önemli. Gelen misafirleri iyi ağırlarsak bunun çarpan etkisi olacaktır. Bir kişi gidip çevresine anlattığında, çevresindeki insanların da bu şehre gelmesi sağlanabilir. Süper Lig maçları kentin turizm potansiyelinin daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlayacak."

"Artık maç turizmi de başladı"

Diyarbakır Otelciler ve Turizm Derneği Başkanı Deniz Güler de Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e yükselmesinin büyük sevinç oluşturduğunu söyledi.

Güler, otellerin yanı sıra gastronomi ve ulaşım sektörlerinin de hazırlıklarını sürdürdüğünü anlatarak, "Bölgenin takımı olan Amedspor'un 16 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkması büyük bir sevinçle karşılandı. İlk sınavımızı pazar günü vereceğiz. Konaklama sektörünün temsilcisi olarak otellerimiz hazır. Sadece oteller değil Diyarbakır da hazır." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in Diyarbakır'a 17 iç saha maçıyla önemli bir hareketlilik sağlayacağını dile getiren Güler, şunları söyledi:

"Spor turizmi zaten Diyarbakır'da vardı artık maç turizmi de başladı. Maç turizmi demek 17 deplasman takımını ağırlamak demek. Bununla birlikte 90 dakikalık maç için gelen taraftarları bir veya iki gün konaklatabilirsek Diyarbakır ekonomisine güzel bir katkı sağlamış olacağız. Erzurumspor FK karşılaşması öncesinde kente gelecek taraftarlar, takım yöneticileri ve basın mensuplarını en iyi şekilde ağırlamaya hazırız. 'Terörsüz Türkiye' sürecinin gündeme gelmesiyle birlikte olumlu gelişmeler yaşandı. Rüzgarı arkamıza aldık diyebiliriz. İnşallah bu olumlu sürecin Diyarbakır ve bölge turizmine katkısı artarak devam eder."

Merkez Sur ilçesindeki Hasanpaşa Hanı'nda esnaf Ali Sait Özkal, Erzurumspor FK'yi kentte ağırlayacak olmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Bu karşılaşmaların kentin turizmine de katkı sağlayacağını ifade eden Özkal, "Erzurum kardeşimizdir, kardeş takımdır. Kentimizde yerli ve yabancı ziyaretçilerin yanı sıra artık taraftarları da ağırlayacağız. Taraftarlara çağrımız, Diyarbakır'a gelsinler, kentimizin güzelliklerini görsünler." şeklinde konuştu.

Esnaf Abdülaziz Yatkın da Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e yükselmesinin Diyarbakır'da heyecan oluşturduğunu vurguladı.

Yatkın, "Sporun birleştirici bir gücü var. Bu gelişme hem Diyarbakır'ın tanıtımına ve turizmine katkı sağlayacak hem de farklı illerden insanları bir araya getirecek. Amedspor'un Süper Lig'e yükselmesinin kent ekonomisine ve toplumsal birlikteliğe katkı sağlayacağını düşünüyorum." dedi.