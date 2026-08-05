Diyarbakır 16 yıl sonra Süper Lig heyecanıyla misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor

En son 2009-2010 sezonunda Diyarbakırspor ile Süper Lig'de temsil edilen kentte, 16 yıl aranın ardından bu heyecan yeniden yaşanıyor.

Yeşil-kırmızılı takım Süper Lig'deki ilk maçını 16 Ağustos Pazar günü sahasında Erzurumspor ile oynayacak.

Erzurumlu taraftarların yanı sıra Doğu ve Güneydoğu'nun birçok ilinden sporseverlerin bu karşılaşmayı izlemek için Diyarbakır'a gelmesi bekleniyor.

Uzun bir aradan sonra yeniden Süper Lig heyecanı yaşanan kentte, konaklama tesislerinden yeme içme sektörüne kadar birçok işletme yeni sezonda spor tutkunlarını ağırlamak için hazırlık yapıyor.

Diyarbakır'ın yeniden Amed Sportif Faaliyetler ile Süper Lig'de temsil edilecek olmasının kentte ekonomiyi ve sosyal yaşamı canlandırması bekleniyor.

"En önemli yansımalarından biri deplasman turizmi olacak"

Mezopotamya Seyahat Acenteleri ve Turizm Otelcileri Birliği Başkanı Veysi Kaya, AA muhabirine, Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e yükselmesinin kent turizmine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Süper Lig'in Diyarbakır'ın tanıtımına ve ekonomisine de olumlu yansıyacağını ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

"Diyarbakır'ın Süper Lig'de mücadele edecek olması kentte büyük heyecan oluşturdu. Amedspor'un Süper Lig'de yer alması şehrin görünürlüğünü ve tanınırlığını artıracaktır. Bunun en önemli yansımalarından biri de deplasman turizmi olacak. Her maçta binlerce taraftarın Diyarbakır'a gelmesi hem konaklama sektörüne hem de kent ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır. Bu süreçte yaklaşık 90 bin ilave konaklama oluşmasını bekliyoruz."

Süper Lig'in kent ekonomisine hareketlilik kazandıracağını dile getiren Kaya, "Konaklama tesislerinden lokantalara, taksici esnafından birçok sektöre kadar herkes bu hareketlilikten faydalanacaktır. Diyarbakır turizmi ivme kazanacaktır." dedi.

Kaya, Diyarbakır'a gelecek misafir takımların taraftarlarını en iyi şekilde ağırlayacaklarını belirterek, "Kentimizde sıcak bir misafirperverlikle karşılanacaklarına ve kendilerini evlerinde hissedeceklerine inanıyorum." ifadesini kullandı.

"Tüm hazırlıklarımızı tamamladık"

Restoran işletmecisi Ramazan Erdin de kentte Süper Lig heyecanının yaşandığını söyledi.

Erdin, "Diyarbakır gibi büyük bir şehrin Süper Lig'de yer alması gerekiyordu. Kent esnafı olarak misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya hazırız. Ligin başlamasına kısa süre kaldı ve tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Restoranlar, oteller ve diğer işletmeler deplasman taraftarlarını ağırlamak için hazır. Diyarbakır halkı olarak büyük heyecan yaşıyoruz. Şehrimize gelecek tüm misafirleri en güzel şekilde ağırlamaktan mutluluk duyacağız." diye konuştu.

"Yıllardır Süper Lig özlemi yaşıyorduk"

Kadayıf ve baklava üretimi yapan firma sahibi Murat Altunhan da Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'de mücadele edecek olmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Süper Lig hasretinin sona ermesinin memnuniyet verici olduğunu dile getiren Altunhan, 2026-2027 sezonunda temsilcileri Amed Sportif Faaliyetler'e başarı dilediklerini söyledi.

Altunhan, "Yıllardır Süper Lig özlemi yaşıyorduk. Bu hasretin sona ermesi bizleri çok mutlu etti. Maçların farklı şehirlerden insanları bir araya getirerek dostluk ve kardeşliğe katkı sağlayacağına inanıyorum. İşletmemizde hazırlıklarımızı tamamladık. Diyarbakır'a gelecek taraftarları en iyi şekilde ağırlayacağız." dedi.

"Rakip takımları en iyi şekilde ağırlayacağız"

Azadi Taraftar Grubu Lideri Ramazan Tugay, Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e yükselmesinin kentte sevinç, taraftarlarda heyecan yarattığını belirtti.

Diyarbakır'ın Süper Lig geçmişi bulunduğunu dile getiren Tugay, şunları kaydetti:

"Taraftar olarak yeni sezona hazırız. Futbolu dostluk, kardeşlik ve barışın bir aracı olarak görüyoruz. Sezon boyunca takımımızı centilmence destekleyeceğiz ve rakip takımları en iyi şekilde ağırlayacağız. Ligin başlamasına az bir süre kaldı. İlk maçımızı da büyük bir heyecanla bekliyoruz. Tüm taraftarlarımızı sağduyulu davranmaya davet ediyoruz."