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Spor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya'da A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, FIVB Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı'yla Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da bir araya geldi.

Halil İbrahim Avşar   | 29.08.2022
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya'da A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı ziyaret etti Fotoğraf: Cem Özdel/AA

Ankara

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre ziyarette, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve Türkiye'nin Lübliyana Büyükelçisi Aylin Taşhan da yer aldı.

"Filenin Efeleri" için özel bir yemek veren Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm kafileye selamlarını iletti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, milli takımın 24 yıl sonra katıldığı Dünya Şampiyonası'nda Çin karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle gurur duyduklarını belirtti.

İtalya karşılaşması için de tüm takıma başarı dileklerini ileten Çavuşoğlu, bu maçı salonda takip edeceğini ifade etti. Çavuşoğlu, millilerin Dünya Şampiyonası'nı en iyi şekilde noktalayacağına inandıklarını kaydetti.

TVF Başkanı Üstündağ ise "Sayın Bakanımız Filenin Efeleri ile bir araya gelerek bizleri yine yalnız bırakmadı. Her daim Türk voleybolunun yanında oldu, olmaya da devam ediyor. Sayın Bakanımıza Türk voleyboluna vermiş olduğu üstün destek ve katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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