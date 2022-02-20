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Spor

Dağ bisikleti tutkunları Palandöken'de kar üstünde yarıştı

Erzurum Büyükşehir Belediyesince Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen "Palandöken Snow Downhill" etkinlikleri sona erdi.

Selami Küçükoğlu   | 20.02.2022
Dağ bisikleti tutkunları Palandöken'de kar üstünde yarıştı

Erzurum

Dağ bisikleti tutkunlarından oluşan 25 kişilik grup, Türkiye'nin gözde kayak merkezi Palandöken'de kristal karlar üstünde bisikletlerle pedal çevirerek dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.

Telesiyejlerle çıkan sporcular, kayak merkezinin zirvesi olan 3200 rakımlı Ejder Tepesi'ndeki başlangıç noktasından bisikletleriyle yaklaşık 2,5 kilometre inerek A pistinde hazırlanan parkurun finiş noktasına ulaştı.

Kayak pistinden bisikletle inerken çeşitli şovlar yapan sporcular, pistte oluşturulan rampadan da atlayış yaptı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Teknik Kurulu Üyesi Gökmen Binici, AA muhabirine, Türkiye'nin dört bir yanından katılımın sağlandığını ve yarışların heyecanlı geçtiğini aktardı.

Sporcuların 2,5 kilometrelik parkurdan yaklaşık 2 ile 3 dakikada indiğini belirten Binici, "Amacımız bisiklet faaliyetlerini insanlara tanıtmak, göstermek ve ekstrem boyutunu göstermek. Kış faaliyetlerinde böyle ilgi çekici organizasyonlar yapıyoruz. Yarışlarda bir sporcu heyecana yenik düşerek parkurda atlayış yaparken düştü. Ama herhangi bir sorun yaşanmadı" dedi.

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