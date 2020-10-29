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Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhuriyetin 97. Yılında Milli Mücadele Sergisi” açılış programında konuşuyor.
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Cumhuriyet Bayramı'nı Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla dalış yaparak kutladı

Bartın'da görevli coğrafya öğretmeni, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak ve Azerbaycan'a destek için Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla dalış yaptı.

Akif Yaman   | 29.10.2020
Cumhuriyet Bayramı'nı Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla dalış yaparak kutladı

Bartın

Köksal Toptan Anadolu Lisesinde görevli 52 yaşındaki coğrafya öğretmeni Mustafa Aydınhan, Cumhuriyetin 97. yılı kutlamaları kapsamında Kurucaşile ilçesi sahiline geldi.

Aydınhan, gazetecilere, Cumhuriyetin 97. yılını dalış yaparak kutlamak istediğini söyledi.

Cumhuriyetin çok zor şartlar altında kurulduğunu ifade eden Aydınhan, "Dalış yaparken bir yandan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yılını kutlamak, bir yandan da işgal altındaki topraklarını kurtarmak için Ermenistan'a karşı büyük bir mücadele sürdüren Azerbaycanlı kardeşlerimize desteğimi göstermek istedim. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşun yıl dönümünü kutluyor, Azerbaycanlı kardeşlerimize de selamlarımızı gönderiyorum." diye konuştu.

Aydınhan, daha sonra Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla dalış gerçekleştirdi.

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