Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun tarihi belli oldu
Gelecek yıl 56.'sı koşulacak Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun tarihi belli oldu.
İstanbul
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bisiklet turu, 12-19 Nisan 2020 tarihlerinde düzenlenecek.
Organizasyona, Uluslararası Bisiklet Birliğinin 2020 Dünya Turu takviminde yer verilmemişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.