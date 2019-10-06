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Spor

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun tarihi belli oldu

Gelecek yıl 56.'sı koşulacak Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun tarihi belli oldu.

Süha Gür   | 06.10.2019
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun tarihi belli oldu

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bisiklet turu, 12-19 Nisan 2020 tarihlerinde düzenlenecek.

Organizasyona, Uluslararası Bisiklet Birliğinin 2020 Dünya Turu takviminde yer verilmemişti.

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