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Spor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 04.09.2023 - Güncelleme : 04.09.2023
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı

Ankara
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