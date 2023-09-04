Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Ankara
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Filenin Sultanları. Sırbistan Milli Takımı'nı 3-2 yenerek 2023 CEV Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum." ifadelerine yer verdi.
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