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Spor

Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları yarın İstanbul Boğazı'nda sona erecek

Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları yarın İstanbul Boğazı'ndaki Cumhuriyet Kupası ile tamamlanacak.

Süha Gür  | 28.10.2024 - Güncelleme : 28.10.2024
Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları yarın İstanbul Boğazı'nda sona erecek

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığının katkıları, İstanbul Valiliği ve Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğiyle İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından düzenlenen organizasyonda takımlar İstanbul Boğazı'nın zorlu parkurunda yarışırken, İstanbullular ise görsel bir şölene şahit olacak.

Boğaz etabı, Dolmabahçe önlerinde Atatürk ve silah arkadaşları onuruna saygı duruşuyla başlayacak.

İstanbul etabı, Fişekhane'de Cumhuriyet coşkusunun yaşanacağı görkemli ödül töreni ile sona erecek.

Etapta yarışlar saat 12.00'de başlayacak ve 17.30'da tamamlanacak.

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