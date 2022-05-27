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Spor

Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nın 1. etabı tamamlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinden, 25 Mayıs'ta başlayan Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nın 1. etabı, teknelerin tamamının Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'ndeki bitiş noktasına ulaşmasıyla tamamlandı.

Ali Ballı   | 27.05.2022
Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nın 1. etabı tamamlandı

Muğla

Cumhurbaşkanlığı himayesindeki organizasyon, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği iş birliğinde gerçekleştiriliyor.

Arçelik Sailing Team ekibinin, Marmaris'ten 21 saat 25 dakikada Bodrum'daki marinaya dün ulaşmasıyla Halikarnas Kupası Line Honours Ödülü'nü almaya hak kazandığı yarışlarda, diğer tekneler de varış noktasına ulaştı.

Yarışlar sırasında havadan ve denizden çekilen görüntüler, görsel bir şölenin yaşanmasını sağladı.

İlk etabın ödül töreni ise yarın saat 19.00'da Bodrum Kalesi'nde yapılacak.

DHL Express Türkiye ana sponsorluğunda Muğla'dan başlayan organizasyondaki diğer 3 yarış ise İstanbul'da gerçekleştirilecek.


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