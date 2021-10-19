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Spor

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları, İstanbul etabıyla tamamlanacak

Yarışların ikinci ve son bölümü olan İstanbul etabı, 29-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Muhammed Boztepe   | 19.10.2021
Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları, İstanbul etabıyla tamamlanacak

Ankara

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nın ikinci ve son bölümü olan İstanbul etabı, 29-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla organize edilen mücadele, İstanbul etabıyla tamamlanacak.

Dünyanın dört bir yanından gelen ekipler, organizasyonun ilk günü İstanbul Boğazı'nda Cumhuriyet Kupası yarışına katılacak. Dolmabahçe önlerinde Atatürk ve silah arkadaşları onuruna saygı duruşuyla başlayacak yarış, Dolmabahçe-Anadolu Hisarı arasındaki parkurda kıyıdan takip edilebilecek.

Organizasyonun ikinci günü Ataköy-Yeşilköy-Adalar parkurunda Mavi Vatan Kupası, son günü ise yine Ataköy-Yeşilköy-Adalar parkurunda Barbaros Hayrettin Paşa Kupası yarışları düzenlenecek.

Yarışlara dünyanın dört bir yanından katılacak yelkenli tekneler ve yüzlerce yarışçı, şampiyonluk için mücadele verecek.

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nın ilk etabı, 25-27 Haziran tarihlerinde Muğla'da gerçekleştirilmişti.

Yarışların iki etabı sonunda en iyi dereceyi elde edecek ekip, Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışı Şampiyonu unvanına ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'na hak kazanacak.

İstanbul etabı, 31 Ekim'de Ataköy Hyatt Regency Otel'de düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Ayrıca, yarışlar öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında tüm katılımcılara PCR testi uygulanarak, oluşabilecek riskler en aza indirilecek.

Yemlihaoğlu: "Böyle bir lokasyonda yarış düzenlemek heyecan verici"

İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, yaptığı açıklamada, geniş kapsamlı bir etkinlik düzenlediklerini vurguladı.

Muğla etabının ardından son etabın, İstanbul gibi iki kıtanın buluştuğu, dünyada eşi benzeri olmayan bir lokasyonda yapılacağını aktaran Yemlihaoğlu, "Bir tarafınız Asya, bir tarafınız Avrupa. Böyle bir lokasyonda yarış düzenlemek heyecan verici. İstanbul gibi binlerce yıllık tarihi olan, dinlerin, kültürlerin buluştuğu bir noktada uluslararası katılımlı organizasyon düzenlemenin, eşsiz bir değeri olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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