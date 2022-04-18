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Spor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonu olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Hamdi Çelikbaş   | 18.04.2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı

Ankara

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonu olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımımızı gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.

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