Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonu olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Ankara
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonu olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımımızı gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.
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AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonu olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımımızı gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. 🏐 pic.twitter.com/jPdXc3VHbw— Fuat Oktay (@fuatoktay) April 17, 2022