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Spor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Akdeniz Oyunları'na katılan Türk sporcularla buluştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Akdeniz Oyunları'na katılan Türk sporcularla bir araya geldi.

Abdullah Yasin Güler   | 26.06.2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Akdeniz Oyunları'na katılan Türk sporcularla buluştu

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cezayir'in Oran şehrindeki Olimpiyat Köyü'nde gerçekleşen buluşmada, sporcularla sohbet etti.

Tüm branşlarda madalya beklediklerini ifade eden Oktay, bu konuda her türlü desteği verdiklerini söyledi. Oktay, 1951'de Akdeniz Oyunları'nın ilk kez yapılmaya başlandığını ve ilk olimpiyatlara öncülük eden komitenin içinde Türklerin de olduğunu anlattı.

Buluşmada, dünya ve olimpiyat boks şampiyonu Busenaz Sürmeneli, dünya güreş şampiyonu ve olimpiyat üçüncüsü Yasemin Adar ile diğer şampiyon sporcular da yer aldı.

Fuat Oktay, daha sonra karate branşında Türkiye'yi kumite 55 kiloda temsil eden Tuba Yakan'ın müsabakasını seyircilerle birlikte tribünden izledi.

Müsabaka sırasında Cezayirli sporseverler da Oktay ve sporculara sevgi gösterisinde bulundu.

Oktay, Tuba Yakan'ın maçının ardından Karate Milli Takım kafilesini ziyaret etti.
Burada sporcularla sohbet eden Oktay, "Sonuç ne olursa olsun sizleri seviyoruz. Başarılar diliyoruz. Elinizden geleni yapın. Vakit geldi artık, biz de Akdeniz Oyunları'nda zirveye oturalım." ifadelerini kullandı.

Sporculara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileten Oktay, "Cumhurbaşkanı'mız sizlerin müsabakalarını yakından takip ediyor. 85 milyon arkanızda." dedi.

Milli karateci Tuba Yakan da Oktay'ı Akdeniz Oyunları'nda gördüğü için mutlu olduğunu belirterek, "Sizler için ekstra mücadele ettim ama olmadı. Umarım bronz madalya alırım." diye konuştu.

Oktay, ziyaretin sonunda Milli Takım ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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