Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanlığına seçilen Özdemir'e kutlama
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına seçilen Nihat Özdemir’e tebrik telgrafı gönderdi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığına seçilen Nihat Özdemir’i kutladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı sonucu Başkan seçilen Nihat Özdemir'e tebrik telgrafı gönderdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.