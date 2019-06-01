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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanlığına seçilen Özdemir'e kutlama

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına seçilen Nihat Özdemir’e tebrik telgrafı gönderdi.

Bilal Acar   | 01.06.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanlığına seçilen Özdemir'e kutlama

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığına seçilen Nihat Özdemir’i kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı sonucu Başkan seçilen Nihat Özdemir'e tebrik telgrafı gönderdi.

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