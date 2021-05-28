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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı'ya tebrik telefonu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı'yı telefonla arayarak tebrik etti.

Halil İbrahim Avşar   | 28.05.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı'ya tebrik telefonu

Ankara

Dünya şampiyonu olarak tarihi bir başarı elde eden Ayşe Begüm Onbaşı ile telefonda görüşen Erdoğan, milli sporcuyu kutladı.

Aerobik cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olan Ayşe Begüm Onbaşı, "Türk kadının gücünü göstermiş olduk. Türk sporuna ve Cimnastik Federasyonuna verdiğiniz desteklerden dolayı tekrar teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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