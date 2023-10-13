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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu altıncı maçında deplasmanda Hırvatistan'ın 1-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı telefonla tebrik etti.

Hilmi Sever  | 13.10.2023 - Güncelleme : 13.10.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik telefonu

İstanbul

Hırvatistan'ın Osijek kentinde dün yapılan maçın ardından milli takımın soyunma odasında büyük sevinç yaşandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli takımı telefonla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile telefonda konuşurken bütün takımı tebrik ederek, "Zor olsa da güzel bir netice oldu. Şimdi artık lider konuma da geçtik. Bu hafta Letonya'yı da inşallah Konya'da mağlup etmemiz halinde artık işi sağlama almış oluyoruz." dedi.

Hakan Çalhanoğlu'nun ardından teknik direktör Vincenzo Montella ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalyan teknik adamı da tebrik etti.

Montella da "Benim için Türkiye'yi futbolda temsil etmek çok büyük bir onur. Hepimiz böyle bir galibiyet aldığımız için gururlu ve çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

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