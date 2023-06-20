Dolar
23.60
Euro
25.81
Altın
1,951.88
ETH/USDT
1,735.20
BTC/USDT
26,789.00
BIST 100
5,269.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler'i 2-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı oyuncularını telefonla tebrik etti.

Bozhan Memiş  | 20.06.2023 - Güncelleme : 20.06.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik telefonu

Istanbul

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, soyunma odasında futbolcuları kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Bak'ın telefonundan kaptan Hakan Çalhanoğlu ve milli takımın 2. golünü kaydeden Arda Güler ile konuştu.

Erdoğan, kaptan Hakan Çalhanoğlu ile konuşmasında bütün takımı tebrik ederek, "Başından sonuna kadar izledik. Gerçekten bu akşam ayrı bir iftihar yaşattınız bize. Letonya maçında sıkıntılıydık ama bu akşam daha rahattık. Zor maç olmasına rağmen neticesi iyi oldu. Bütün futbolculara tek tek selam söyleyin, hepsini gözlerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

Hakan Çalhanoğlu'nun ardından Arda Güler ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Arda gözlerinden öpüyorum. Gerçekten muhteşem bir goldü. Bunlar çok istisna gollerdir. O bakış ve sonrasında ters köşeye vuruş çok güzeldi. Herkesi gözlerinden öpüyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kazada öğretim üyesi öldü, 2 kişi yaralandı
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması: Arzu ettiğimize yakın bir rakam olur diye umut ediyorum
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Akdeniz Karpaz Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı
Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem
Bolu'da sağanak Abant karayolunda ulaşımı aksattı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik telefonu

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı 8 saat sürdü

KKTC: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lefkoşa ziyareti emsalsiz ilişkinin önemini teyit ediyor

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yapacak olması büyük önem taşıyor

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yapacak olması büyük önem taşıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi kupası İlkay Gündoğan'ın ellerinde yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi kupası İlkay Gündoğan'ın ellerinde yükseldi
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Şampiyonlar Festivali'ne katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Şampiyonlar Festivali'ne katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet