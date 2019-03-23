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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan milli sporcu Çam ile bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu milli sporcu Ebru Çam ile bir araya geldi.

İlkay Güder   | 23.03.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli sporcu Çam ile bir araya geldi

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un Twitter'daki paylaşımına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingi öncesinde, AKM'de Ebru Çam ile buluştu.

Altun, Erdoğan'ın, kendisine Twitter'dan mesaj gönderen milli sporcu Ebru Çam ile miting öncesi buluşmasına ilişkin fotoğraf karesi de paylaştı.

Fahrettin Altun, söz konusu paylaşımında, "Gönülden gelen tevazu, samimiyet ve gayret karşılıksız kalmıyor." ifadesini kullandı.

Erdoğan, milli sporcuyu mitinge davet etmişti

Tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu Çam, 19 Mart Salı günü, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un, Twitter hesabından AK Parti'nin Kocaeli mitingine ilişkin, "Bizimkisi bir aşk hikayesi" yazarak yayımladığı videoyu paylaşmıştı.

Paylaşımında Erdoğan'ı da etiketleyen Çam, "Off başkanım bu nasıl duygusal bir ortam böyle. Üzüldüm valla orada olmadığıma gözlerim doldu. 'bu güller senin için, bu gönül ikimizin.'" yazmış, mesajına kalp ve Türk bayrağı da eklemişti.

Bunun üzerine kendisine cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ebru kardeşim, hiç üzülme ağlama, sen gülümse daima" yazmıştı.

Gülümseyen yüz emojisi de kullanan Erdoğan, Çam'ı Ankara mitingine davet etmişti.

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