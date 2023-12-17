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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank'ı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Voleybol FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde kupayı kazanan Eczacıbaşı Dynavit ile ikinci olan VakıfBank'ı tebrik etti.

Mustafa Hatipoğlu  | 17.12.2023 - Güncelleme : 17.12.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank'ı kutladı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "FIVB Kadınlar Voleybol Kulüpler Dünya Şampiyonluğuna üçüncü kez erişen Eczacıbaşı Spor Kulübünü canı gönülden tebrik ediyorum. Tarihte ilk defa finalde karşı karşıya gelen ve bizleri gururlandıran iki Türk voleybol takımımız Eczacıbaşı ve Vakıfbank’a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı ve voleybol topu emojilerine de yer verdi.

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