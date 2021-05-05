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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'nı kutladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-21 Sağlık Çalışanları Sezonu şampiyonu olan Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Enes Kaplan   | 05.05.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'nı kutladı

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-21 Sağlık Çalışanları Sezonu Şampiyonu olan Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'nı ve tüm Beşiktaş taraftarını en içten dileklerimle tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı. 

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